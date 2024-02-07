Мошенники начали продавать россиянам путёвки в Вайс Сити и Новиград

Мошенники в Москве продали 16 путёвок в американский город Вайс Сити, показывая клиентам нарезку из трейлера компьютерной игры GTA 6. Жертвами стали 12 одиноких мужчин и две семейные пары, а стоимость 12-дневного тура с размещением в отеле Ocean View на берегу несуществующего города составляла от 179 до 299 тысяч рублей за человека.

До этого москвичам пытались продавать туры в Новиград из игры «Ведьмак 3» и ряд других виртуальных городов, причём геймеры даже публиковали скриншоты рекламы в сети и смеялись над мошенниками и их потенциальными жертвами. Как выяснили правоохранительные органы, такие «туры» были проданы в единичных количествах, в то время как спрос на отдых в Вайс Сити побил все рекорды. Под подозрение первоначально попали также продавцы «эко-туров в Гомель», однако оказалось, что такой город, несмотря на название, реально существует – он расположен в соседней Республике Беларусь, а москвичи могут в него добраться транзитом через Россию.

Полиция считает, что работает банда. Продолжается сбор заявлений, пострадавших может быть в разы больше. Министерство туризма планирует выпустить серию обучающих видео о том, как отличить компьютерную графику от реальных туристических мест. Также россиянам советуют не гнаться за дешевизной и всегда проверять бронь у авиакомпании и отеля.

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