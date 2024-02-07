Московской школе присвоят имя Такера Карлсона

Одна из столичных гимназий будет носить имя американского журналиста Такера Карлсона – соответствующее решение приняла Московская межведомственная комиссия по наименованиям.

– Называть столичные учебные заведения именами выдающихся людей – исторически сложившаяся практика, при этом гражданство номинанта не имеет значения. Господин Карлсон, пребывая в тылу врага, всегда последовательно защищал традиционные ценности и пацифизм, что находит отклик в душах москвичей и россиян, – говорится в постановлении.

Какое учебное заведение будет удостоено столь высокой чести, московские власти пока не сообщают – своё желание носить имя американского журналиста выразили родительские комитеты нескольких десятков школ. Ими было собрано 20 тысяч подписей учащихся и работников педагогических коллективов.

В муниципальном департаменте образования предложили разрешить спор проведением творческого конкурса среди учащихся на лучшее стихотворение-оду гостю из США.

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