 

NYT: в США напомнили о недопустимости использования Apple Vision Pro за рулем

07.02.2024, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько американских чиновников выразили обеспокоенность по поводу того, что некоторые водители используют Apple Vision Pro за рулем. По данным издания The New York Times, министр транспорта США Пит Буттиджич присоединился к критике.

Он отметил, что все существующие технологии помощи водителю все равно требуют от него непрерывного контроля за дорожной обстановкой и полного внимания к управлению.

Подобные опасения высказала и Национальная администрация безопасного дорожного движения, называя использование устройств вроде Apple Vision Pro “безрассудным и опасным для всех участников движения”.

Tesla и Apple воздержались от комментариев на этот счет, но в официальных правилах эксплуатации Vision Pro отмечается, что использование устройства во время управления транспортом, будь то автомобиль или велосипед, запрещено.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Мнение: Догнать и перегнать Японию, перегрев экономики России и замедление экономики ЕС

07.02 / Московской школе присвоят имя Такера Карлсона

07.02 / Скандалы: ЖКХ: деньги есть!

07.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Генерал-лейтенант ФТС Завгородний уволен за пьяный дебош в Калининграде

07.02 / В Шотландии обнаружили новый вид птерозавров

07.02 / «Либо вырастет, либо снизится, либо останется на том же уровне» – эксперт предсказал будущее рубля в 2024 году

07.02 / «Яндекс Маркет» начал продавать фирменные ноутбуки Lunnen

07.02 / Скандалы: Гомосексуал, дети иммигрантов, ультраправые

07.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Проблема западной журналистики

07.02 / Huawei смещает фокус внимания со смартфонов на ИИ-чипы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика