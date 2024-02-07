NYT: в США напомнили о недопустимости использования Apple Vision Pro за рулем

Несколько американских чиновников выразили обеспокоенность по поводу того, что некоторые водители используют Apple Vision Pro за рулем. По данным издания The New York Times, министр транспорта США Пит Буттиджич присоединился к критике.

Он отметил, что все существующие технологии помощи водителю все равно требуют от него непрерывного контроля за дорожной обстановкой и полного внимания к управлению.

Подобные опасения высказала и Национальная администрация безопасного дорожного движения, называя использование устройств вроде Apple Vision Pro “безрассудным и опасным для всех участников движения”.

Tesla и Apple воздержались от комментариев на этот счет, но в официальных правилах эксплуатации Vision Pro отмечается, что использование устройства во время управления транспортом, будь то автомобиль или велосипед, запрещено.