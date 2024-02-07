Рупор кремлевской пропаганды: Генерал-лейтенант ФТС Завгородний уволен за пьяный дебош в Калининграде
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Генерал-лейтенант Федеральной Таможенной Службы (ФТС) Олег Завгородний уволен за пьяный дебош в Калининграде.
Отдыхая в самом дорогом номере местного отеля с коллегами, допился до невменяемого состояния, устроил драку с охраной отеля, был задержан нарядом Росгвардии, оскорблял сотрудников Росгвардии при исполнении. Дело возможно и замяли бы, но один из сотрудников слил чудесное видео с невменяемым генералом в сеть и тот стал "звездой Ютуба", после чего его участь была решена.
Обнулил свою карьеру примерно так же, как бывший губернатор Севастополя Овсянников, закончивший свою карьеру федерального чиновника после пьяного дебоша в Ижевске.
PS. Синька-зло.
PS2. Не хами сотруднику с телефоном.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет