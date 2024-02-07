Рупор кремлевской пропаганды: Генерал-лейтенант ФТС Завгородний уволен за пьяный дебош в Калининграде

Генерал-лейтенант Федеральной Таможенной Службы (ФТС) Олег Завгородний уволен за пьяный дебош в Калининграде.

Отдыхая в самом дорогом номере местного отеля с коллегами, допился до невменяемого состояния, устроил драку с охраной отеля, был задержан нарядом Росгвардии, оскорблял сотрудников Росгвардии при исполнении. Дело возможно и замяли бы, но один из сотрудников слил чудесное видео с невменяемым генералом в сеть и тот стал "звездой Ютуба", после чего его участь была решена.

Обнулил свою карьеру примерно так же, как бывший губернатор Севастополя Овсянников, закончивший свою карьеру федерального чиновника после пьяного дебоша в Ижевске.

PS. Синька-зло.

PS2. Не хами сотруднику с телефоном.

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