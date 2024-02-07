 

Рупор кремлевской пропаганды: Генерал-лейтенант ФТС Завгородний уволен за пьяный дебош в Калининграде

07.02.2024, 18:00, Разное
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Генерал-лейтенант Федеральной Таможенной Службы (ФТС) Олег Завгородний уволен за пьяный дебош в Калининграде.
Отдыхая в самом дорогом номере местного отеля с коллегами, допился до невменяемого состояния, устроил драку с охраной отеля, был задержан нарядом Росгвардии, оскорблял сотрудников Росгвардии при исполнении. Дело возможно и замяли бы, но один из сотрудников слил чудесное видео с невменяемым генералом в сеть и тот стал "звездой Ютуба", после чего его участь была решена.
Обнулил свою карьеру примерно так же, как бывший губернатор Севастополя Овсянников, закончивший свою карьеру федерального чиновника после пьяного дебоша в Ижевске.

PS. Синька-зло.
PS2. Не хами сотруднику с телефоном.

Источник: Colonel Cassad


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