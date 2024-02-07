 

В Шотландии обнаружили новый вид птерозавров

07.02.2024, 17:55, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, британские палеонтологи, представляющие музей естественной истории Лондона, поделились информацией об открытии нового вида птерозавров, имеющего отношение к роду Darwinoptera.

Окаменелости динозавра, получившего название Ceoptera evansae, были обнаружены в Шотландии, а именно на острове Скай, причем известно, что представители дарвиноптеров проживали на Земле в течение 25 миллионов лет и распространились по всему миру. Впервые палеонтологи обнаружили останки нового вида птерозавров, проживавшего около 167 миллионов лет назад, в городе Эльгол, расположенном на юго-западном побережье острова Скай, в 2006 году.

Стоит отметить, что обнаружение динозавра Darwinoptera на территории Великобритании стало для исследователей полной неожиданностью, учитывая то обстоятельство, что подавляющая часть представителей данного рода проживала на территории современного Китая, что четко свидетельствует о более высокой скорости распространения Darwinoptera по миру, чем считалось ранее.


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