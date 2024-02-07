«Либо вырастет, либо снизится, либо останется на том же уровне» – эксперт предсказал будущее рубля в 2024 году

Старший финансовый аналитик «Панорама-инвест» Антон Всеволодов представил аналитический отчёт поведения курса рубля в 2024 году. По мнению эксперта, на курс будет оказывать влияние множество факторов, которые могут привести как к его снижению, так и повышению.

Планируя свои инвестиции и крупные покупки в текущем году, эксперт рекомендует учитывать возможность того, что курс валюты в течение дня может как незначительно расти или падать, так и резко изменяться на фоне резкого развития событий в стране и в мире. Он также напомнил, что в относительно стабильных условиях курс остаётся неизменным или меняется незначительно.

Вероятность событий, которые будут способствовать укреплению или снижению рубля, эксперт считает различной и призывает анализировать все факторы в их совокупности при принятии решений. Более того, курс рубля относительно других валют вряд ли останется постоянным на долгом временном промежутке, а его изменение станет результатом множества взаимосвязанных процессов в экономике.

– Только обладая всей этой информацией, инвестор сможет принять обоснованное решение, – говорит Антон Всеволодов. – В ближайшее время я планирую дать аналогичный детальный прогноз по курсу акций.

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