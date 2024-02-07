 

«Яндекс Маркет» начал продавать фирменные ноутбуки Lunnen

07.02.2024, 17:10, Разное
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Маркетплейс Яндекс Маркет, принадлежащий российской IT-компании “Яндекс”, расширяет свой ассортимент с запуском собственного бренда электроники – Lunnen. Информация об этом доступна на официальном сайте сервиса.

Первыми продуктами бренда стали две модели ноутбуков: Lunnen Grand 15 и Lunnen Grand 16. Grand 15 оснащен 15-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей, 512 ГБ постоянной памяти и разнообразными портами, включая один слот USB-C, три слота USB-A и HDMI. Эффективность работы обеспечивается 16 ГБ оперативной памяти и шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 5500U.

Grand 16, в свою очередь, предлагает 16-дюймовый экран с аналогичным разрешением, 512 ГБ постоянной памяти и полный набор портов, включая два разъема USB-C, три USB-A и один HDMI. Внутри – восьмиядерный AMD Ryzen 7 5800U и 16 ГБ оперативной памяти.

Оба ноутбука имеют прочный металлический корпус, обещают до 7 часов автономной работы и поставляются с предустановленной Windows 11 Home. Цены составляют 42,5 тыс. рублей за Lunnen Grand 15 и 47,5 тыс. рублей за Grand 16.

Судя по информации на сайте Яндекс Маркета, в скором времени серию Lunnen пополнит ассортимент планшетов, а также мониторов или моноблоков.


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