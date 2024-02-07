Скандалы: Гомосексуал, дети иммигрантов, ультраправые

Названы кандидатуры на должность вице-президента США

Президентская гонка в США уже летит на полном ходу к главному дню – 5 ноября. И республиканцы, и демократы вовсю борются за поддержку избирателей в разных штатах. Лидируют пока нынешний президент США демократ Джо Байден и экс-президент республиканец Дональд Трамп. Однако новый президент Америки – это еще и новый вице-президент. Кто же может стать вторым номером главных кандидатов от обеих партий?

Демократическая партия

Камала Харрис. Это действующий вице-президент и, пожалуй, самый очевидный кандидат на эту же должность в 2024 году. Камала Деви Харрис – дочь иммигрантов. Мать – Шьямала Гопалан – уроженка Индии, биомедик, отец – Дональд Дж. Харрис – родом с Ямайки, экономист. Есть младшая сестра – Майя. Кстати, именно Майя Харрис состояла в команде Хиллари Клинтон в период ее президентской избирательной кампании.

Камала пошла в школу на следующий год после старта программы расовой десегрегации. То есть детей из черных кварталов возили на автобусах в школы белых кварталов. Благодаря этому будущее второе лицо США смогла получить более престижное образование.

Позже Камала Харрис изучала политологию и экономику в Говардском университете в Вашингтоне. Этот вуз еще часто называют «черный Гарвард». Уже тогда Харрис протестовала против апартеида в ЮАР и поучаствовала в сидячей забастовке по локальному для университета вопросу – с должности хотели снять редактора студенческой газеты.

На взлете карьеры работала помощником прокурора округа Аламида в своем родном Окленде. Специализация – половые преступления. Поднимаясь по прокурорской лестнице, Харрис в 2016 году решает побороться за место сенатора от Калифорнии. И победила-таки, став первым в истории «цветным» сенатором от Золотого штата. Смогла заработать репутацию восходящей звезды Демократической партии.

Статус был оправдан в 2021 году, когда женщина вступила в должность вице-президента – первая чернокожая женщина и первый политик азиатского происхождения на этом посту. Расово разнообразное население Соединенных Штатов было в восторге от такого хода. На нее возлагались огромные надежды, которые по итогу не оправдались. За время своего вице-президентства Харрис умудрилась снизить свой рейтинг ниже плинтуса, да еще и прежде ее сторонники и вовсе напрямую стали высказывать разочарование. Харрис, действительно, стала абсолютно бесцветной. Создается ощущение, что в ее компетенцию сейчас входит лишь разогревать толпу во время странных шуток своего шефа.

Пит Буттиджич. Действующий министр транспорта США. Наполовину – сын иммигранта. Его отец – Джозеф Буттиджич – уроженец Мальты, мать – Дженнифер Энн Монтгомери – выросла в Южном Иллинойсе в семье военного.

В ранние годы работал в консалтинговой фирме, а позже состоял в Военно-морском резерве США как офицер разведки. Получил звание лейтенанта. В 2011 году был избран мэром родного Саут-Бенда (штат Индиана) и пробыл на этой должности до 2020 года. Находясь в должности мэра, успел послужить в Афганистане.

На своем посту был довольно популярным политиком. Его реформы положительно влияли на экономический рост штата. За свою работу даже получил премию в номинации «Мэр года».

Интересен он еще и тем, что владеет восемью иностранными языками (в их числе даже дари и фарси). Музыкант: играет на фортепиано и гитаре, выступал однажды с симфоническим оркестром. Наверное, он так бы и оставался на своем посту, если бы не решил поучаствовать в президентских выборах 2020 года. В его политическую программу входили вопросы здравоохранения, защиты окружающей среды, а еще вопросы нетрадиционного сообщества. Сам он, к слову, открытый гей. Получив должность министра транспорта в администрации Байдена, стал первым гомосексуалом на столь высокой позиции.

Тэмми Дакуорт. Американская военнослужащая, подполковник армии США в отставке и действующий сенатор от штата Иллинойс. Родилась в Бангкоке. Ее отец – Фрэнк Дакуорт – бывший морской пехотинец и дипломат. Тэмми окончила школу имени президента Маккинли в Гонолулу. Обладатель степеней бакалавра и магистра искусств.

Она хотела пойти по дипломатической дороге, но записалась в Корпус подготовки офицеров запаса. Была направлена в Ирак, участвовала в знаменитой битве за Фаллуджу. Однако вертолет, на котором она летела, был сбит. Дакуорт лишилась обеих ног.

После этого началась ее политическая карьера. В основном занималась делами ветеранов США. Она уже рассматривалась на должность вице-президента Джо Байдена, но место заняла Камала Харрис. Тогда нынешний президент США назначил Дакуорт на пост вице-председателя Национального комитета Демократической партии.

Гэвин Ньюсом. Губернатор Калифорнии. Вырос в семье с ирландскими корнями. Родители Гэвина развелись, когда мальчику было 2 года. Мать должна была как-то поднимать сына и дочь, а поэтому работала официанткой, секретарём по юридическим делам, бухгалтером и риелтором. В пять лет Гэвину поставили диагноз дислексия, по этой причине какое-то время учился в коррекционном классе. Занимался баскетболом и бейсболом.

Первый политический опыт Гэвин приобрел в 1995 году, когда был добровольцем в успешной кампании выдвигавшегося на пост мэра Вилли Брауна. Сам стал мэром Сан-Франциско в 2004 году. Поддерживал однополые браки, выступал за легализацию одного из наркотических веществ. В ноябре 2010 Ньюсом был избран вице-губернатором Калифорнии, а в 2018 году стал уже губернатором.

Лорен Андервуд. Чернокожий член Палаты представителей США от Иллинойса. Родилась в Мейфилд-Хайтсе (Огайо). В 2008 году Андервуд получила степень бакалавра наук в Мичиганском университете. Прошла курс по политике в сестринском деле, после чего захотела заниматься политикой в области здравоохранения. Вступила в студенческое афроамериканское женское сообщество Альфа Каппа Альфа.

Андервуд стала первой женщиной и первым небелым человеком – представителем 14-го округа Иллинойса. В ноябре 2019 года американский журнал Time включил Лорен Андервуд во впервые составленный список из ста наиболее перспективных персон в категории «Лидеры».

Рафаэль Уорнок. Сенатор от штата Джорджия. Родился в многодетной семье (всего у Уорноков 11 детей). Окончил исторический черный мужской Морхаус-колледж, был пастором в баптистских церквях. Активное участие в протестах из-за реформ здравоохранения в США привели в 2014 году к аресту Рафаэля Уорнока. В 2017 году вновь арестован в ходе протестов против сокращения бюджетного финансирования социальных проектов.

Однако же потом все пошло более успешно. Стал сенатором от штата Джорджия, став первым черным сенатором от этого штата. Голосовал в соответствии с заявленной позицией Джо Байдена в 100% случаев.

Гретхен Уитмер. Губернатор штата Мичиган. Имеет степени бакалавра искусств и доктора юриспруденции. В ее биографии интересного не так много, как у ее коллег по партии. Женщина все силы вложила во вверенный ей штат. Любопытная история случилась в 2020 году, когда была арестована группа из 13 человек, ​связанных с ​​​нелегальным​ ополчением из Мичигана. Группа обвинялась в заговоре с целью похищения Уитмер и насильственного свержения правительства штата. ФБР сработало оперативно, что позволило избежать потенциально трагического исхода истории.

Республиканская партия

Тим Скотт. Его фамилию наверняка слышал каждый. Еще совсем недавно он был кандидатом в президенты США, однако свою кандидатуру снял. Однозначным плюсом для него является то, что в ходе своей кампании он не критиковал главного силача партии Дональда Трампа. Более того, он публично признался ему в любви (как к политику, конечно).

Скотт – сенатор от штата Южная Каролина. В юные годы учился в Пресвитерианском колледже в Клинтоне, а позже получил степень бакалавра политологии в Университете Чарлстон Саутерн. Владел страховым агентством, был финансовым консультантом. Он стал первым сенатором-афроамериканцем США от республиканцев и единственным сенатором-афроамериканцем в Конгрессе 113-го созыва.

Никки Хейли. Пока эта дама остается в гонке один на один с Дональдом Трампом, возлагая большие надежды на свою родную Южную Каролину, где она некогда была губернатором. Родилась в сикхской семье, ее родители – уроженцы Индии. Начиная свою карьеру с работы в мамином магазине в качестве бухгалтера, Никки Хейли начала подниматься по карьерной лестнице, достигнув политических вершин.

Помимо работы в качестве губернатора Южной Каролины Хейли была назначена Постпредом США при ООН. Эту должность ей предложил Дональд Трамп. Как знать, возможно, этот опыт и даже то, что она до сих пор остается единственной соперницей Трампа, указывает на ее возможное будущее в качестве вице-президента.

Кристи Ноэм. Губернатор Южной Дакоты. Выросла политик на семейном ранчо и ферме в сельской местности округа Хэмлин (Южная Дакота). Есть норвежские корни. Обучаясь в школе, в одном из конкурсов завоевала титул «Снежной королевы Южной Дакоты». Получила степень бакалавра искусств и бакалавра политологии, а уже в 2006 году стала членом Палаты представителей от своего родного штата.

После президентских выборов 2020 года заявляла, что они были омрачены массовым мошенничеством, но в итоге победу Байдена все же признала. В 2021 году осудила штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Кстати, сам Трамп в одном из интервью назвал ее «фантастической» и всерьез подумывал о рассмотрении кандидатуры Ноэм в качестве второго номера.

Сара Хакаби Сандерс. Губернатор Арканзаса. Заинтересовалась политикой еще в детстве, когда ее отец впервые выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Арканзаса в 1992 году. Сама же она вступила в политику, став координатором на местах в кампании переизбрания в 2002 году своего отца в губернаторы Арканзаса. Вошла в список восходящих звёзд американской политики «младше 40».

При Трампе работала заместителем пресс-секретаря Белого дома, а чуть позже стала сама полноценным пресс-секретарем. Сам Трамп оценивает ее как «сильную и хорошую» и признавал, что он вместе с ней пережили многое.

Бен Карсон. Американский нейрохирург на пенсии, академик, писатель и политик. Был кандидатом в президенты США в 2016 году. Карсон – один из самых видных чернокожих консерваторов в Америке. Карсон получил множество наград за свою работу в области нейрохирургии, в том числе более 60 почетных докторских степеней и многочисленные национальные награды.

В офисе Дональда Трампа занимал должность министра жилищного строительства и городского развития. Учитывая, что в 2016 году он тоже претендовал на должность второго лица страны после президента, появление его фамилии в нынешнем цикле кажется не случайным.

Марджори Тейлор Грин. Эта конгрессвумен, кажется, в представлении не нуждается. Если вы все же затрудняетесь, то вспомните ту даму, которая после истории с подбитым «китайским шаром-шпионом» пришла на выступление Байдена в Конгрессе с белым воздушным шариком. Вот это Марджори Тейлор Грин.

Она по своим взглядам относится к ультраправому крылу Республиканской партии, сторонница теорий заговора. Была избрана в американский Конгресс в 2021 году. Но до этого призывала казнить видных политиков-демократов, настолько она их не любит. Однозначная сторонница Трампа, поддерживала его в попытках оспорить результаты президентских выборов 2020 года. Именно Грин подала заявление об импичменте Джо Байдену сразу после его инаугурации. Выступала против закона о Ленд-лизе для Украины. Такая активная позиция привела к тому, что Палата представителей проголосовала за отстранение Грин от всех постов в комитетах Конгресса. Но что бы ей мешало? Извините за субъективный взгляд, но пара Трамп-Грин была бы просто идеальной, настолько они обаятельны. Да и Грин по праву можно назвать Трампом в юбке. Единственная проблема – с ней сложно будет привлечь на свою сторону более умеренных республиканцев.

Элиз Стефаник. Представитель США в 21-м избирательном округе Нью-Йорка. Первая женщина, занявшая это место, а также первый политик-республиканец с 1993 года. Родилась в семье, где отец имеет чехословацкое происхождение, а мать – итальянское. Элиз Стефаник окончила Академию для девочек в Олбани, а затем окончила Гарвардский колледж, получив степень бакалавра искусств в области государственного управления в 2006 году. После вуза присоединилась к администрации Джорджа Буша-младшего как сотрудник Совета по внутренней политике США. После преимущественно организаторской деятельности в политике, выдвинула свою кандидатуру на выборах 2014 года в Палату представителей США. Поначалу рассматривалась как умеренный консерватор, однако со временем сместилась больше вправо. Поддерживает Трампа.

Кэри Лейк. Политик и бывшая журналистка. На телевидении проработала 22 года, но позже решила баллотироваться на пост губернатора Аризоны на выборах 2022 года. Во время предвыборной кампании поддерживала Дональда Трампа, утверждая, что в 2020 году именно он одержал победу в Аризоне.

Она заняла первое место в опросе, проведенном Конференцией консервативных политических действий в марте, в ходе которого избирателям задавался вопрос, кого они хотели бы видеть кандидатом от республиканской партии на пост вице-президента. Лейк набрала 20% голосов.

Вивек Рамасвами. Недавно он еще был кандидатом в президенты, но после выхода из гонки может рассматриваться как потенциальный напарник Трампа. Американский предприниматель индийского происхождения. После работы в качестве инвестиционного партнера, Рамасвами в 2014 году основал биофармацевтическую компанию. В Politico про него писали: «Один из интеллектуальных крестных отцов движения против вокизма». Его часто называют молодой копией Трампа, что справедливо. Сам Трамп назвал его «очень, очень, очень умным человеком» и добавил, что у него «хорошая энергия» для позиции вице-президента. Вот только сам Рамасвами признавался, что вторая позиция его не слишком привлекает.

Полина Коноплянко

Оригинал материала: “Московский комсомолец”