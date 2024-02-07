 

Рупор кремлевской пропаганды: Проблема западной журналистики

07.02.2024, 16:55, Разное
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"Кто из американских журналистов задавал Зеленскому хоть сколько-нибудь неудобные вопросы во время интервью?" — поинтересовался лауреат Пулитцеровской премии, журналист Глен Гринвальд.

"Давайте будем честны, им тяжело одновременно брать интервью и в рот" (с) Илон Маск.

(с) ИНОСМИ (https://t.me/inosmichannel)

Песков официально подтвердил, что вчера состоялось интервью Путина Такеру Карлсону.Wall Street Journal сообщает, что Такер Карслон опубликует его в 18-00 по американскому времени.У нас это будет в 2 часа ночи. В общем, кому интересно, сегодня ночью можно будет посмотреть (перевод появится достаточно быстро)

Источник: Colonel Cassad


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