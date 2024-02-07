 

Apple представит первый складной смартфон в 2026 году

07.02.2024, 16:50, Разное
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Как сообщает южнокорейское издание The Elec, компания Apple представит на рынке устройство со складным экраном, которое может заменить iPad Mini, не ранее 2026 года.

Диагональ складного iPhone, предположительно, будет колебаться в диапазоне от семи до восьми дюймов, что позволит устройству составить конкуренцию не только складным смартфонам других производителей, существующих на данный момент, но и занять нишу между традиционными смартфонами и планшетами.

Можно сказать, что выпуск складного iPhone станет для компании Apple, стремящейся к инновациям, достаточно значимым шагом и выступит в качестве достойного ответа хейтерам, упрекающим американского производителя в отставании от конкурентов.    


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