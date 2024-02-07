Apple представит первый складной смартфон в 2026 году

Как сообщает южнокорейское издание The Elec, компания Apple представит на рынке устройство со складным экраном, которое может заменить iPad Mini, не ранее 2026 года.

Диагональ складного iPhone, предположительно, будет колебаться в диапазоне от семи до восьми дюймов, что позволит устройству составить конкуренцию не только складным смартфонам других производителей, существующих на данный момент, но и занять нишу между традиционными смартфонами и планшетами.

Можно сказать, что выпуск складного iPhone станет для компании Apple, стремящейся к инновациям, достаточно значимым шагом и выступит в качестве достойного ответа хейтерам, упрекающим американского производителя в отставании от конкурентов.