Мнение: Шоколад дорожает, яйца дешевеют и халяльный экспорт России

1. В России, да и во всём мире, обещает подорожать шоколад. Причина – в росте цен на ключевое сырьё, какао-бобы, которые в этом году в дефиците. За сложившуюся ситуацию следует поблагодарить в том числе европейских зелёных (ссылка 1, ссылка 2):



Шоколад в России в ближайшее время подорожает примерно на 30 процентов, узнал Mash у крупнейшего поставщика плодов шоколадного дерева с плантаций Западной Африки, Южной Америки.

Отмечается, что на предстоящий рост цен, о котором предупредили россиян, влияют падение переработки какао-бобов во всем мире (на 0,3 процента), а также последствия неурожая (снижение на 36 процентов).

Одной из причин фиксирующейся ценовой динамики стало влияние изменений этического кодекса Евросоюза, из-за которых в странах сообщества запретили продавать кофе, какао-бобы и природный каучук, произведенные на территориях, где до этого были вырублены деревья. Соответствующую продукцию предписано либо уничтожить, либо продать за пределы ЕС до декабря 2024 года.

Впрочем, в конечной стоимости шоколада собственно какао-бобов мало: в основном это транспортировка, переработка и всякие добавки типа сахара и молока. Таким образом, я буду удивлён, если обычные плитки молочного шоколада вырастут в цене заметно выше инфляции.

2. В декабре было много шума по подорожавших яиц. Теперь же почти никто не пишет, что яйца обратно подешевели. Комментарий Романа Ковригина, основателя проекта «Сделано у нас» (ссылка):

Кстати, яйца подешевели. Кто там говорил, что в России ничего никогда не дешевеет?

Дешевеет. Регулярно. Потом снова растет, потом опять дешевеет. У нас рыночная экономика, и цена зависит от спроса и предложения. Прошёл предновогодний ажиотаж, и цена упала.

Но, как я и писал, до прежних цен падения не будет. Потому что много лет производители яиц работали на грани рентабельности, закредитованными по самые яйца, извините за каламбур. И теперь многие фермы не закроются, а многие люди не потеряют работу, как это было совсем недавно в сахарной отрасли, когда низкие цены и кризис перепроизводства привел к закрытию нескольких заводов.

Цена не должны быть низкой или высокой. Она должна быть справедливой.

3. Россия наращивает экспорт халяльной пищи в мусульманские страны. Объёмы такого экспорта пока что не очень велики, однако уже значительны (ссылка):

В 2023 году Россия резко нарастила поставки халяльной продукции в Иран — объем экспорта вырос почти в 10 раз. Об этом со ссылкой на материалы ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ пишет РИА Новости.

Поставки в эту страну увеличились как в денежном, так и в товарном выражениях — за прошлый год в Иран было продано 10,4 тысячи тонн халяльной российской продукции на сумму 39 миллионов долларов. В 2022 году эти показатели составили 0,9 тысячи тонн и 4,1 миллиона долларов.

При этом общий объем поставок за рубеж продукции халяль из РФ за год сократился на 23,6 процента, до 209,4 миллиона долларов. Большая часть экспорта была отправлена в Саудовскую Аравию — 53,8 тысячи тонн на сумму 129,4 миллиона долларов. В Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году было ввезено 5,1 тысячи тонн таких продуктов на 16,9 миллиона долларов.

Советник руководителя «Агроэкспорта» Александр Якуба в ходе выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо» рассказал, что Иран стал крупнейшим покупателем российской баранины, в эту страну уходит 97 процентов поставок такого мяса. По прогнозам организации, к 2030 году общий объем поставок халяльной продукции в страны Персидского залива может вырасти до 700 миллионов долларов в год.