 

MacRumors: сенсорная кнопка iPhone 16 получит функцию спуска затвора камеры

07.02.2024, 16:05, Разное
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Издание MacRumors пишет о новой сенсорной кнопке в iPhone 16, которая будет имитировать клавишу спуска затвора в профессиональных камерах. Инсайдер Instant Digital подтвердил эту информацию в своем посте в Weibo.

Эта кнопка будет выполнять две основные функции: активацию фото- или видеосъемки и имитацию двухступенчатого нажатия за счет виброотдачи. Легкое нажатие поможет настроить фокус, а жесткое сделает снимок.

Аналогичная функция уже применяется в большинстве зеркальных и беззеркальных камер, где кнопка спуска затвора позволяет блокировать фокус или экспозицию при нажатии наполовину и делать снимок при полном нажатии.

Появление такой кнопки приблизит iPhone к формату камерофона, который в настоящее время пользуется популярностью на рынке Android-устройств.

Ожидается, что сенсорная кнопка станет стандартным элементом всех моделей iPhone 16, релиз которых запланирован на осень 2024 года.


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