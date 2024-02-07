Стали известны сроки выхода смарт-кольца Samsung

Как сообщает издание Wccftech, компания Samsung планирует представить умное кольцо Galaxy Ring широкой общественности летом текущего года.

Обозреватели отмечают, что смарт-кольцо может быть представлено в июле, учитывая то обстоятельство, что именно на середину лета запланирован анонс смарт-часов Galaxy Watch 7. Напомним, что умное кольцо от Samsung было анонсировано еще в январе текущего года, но его точные характеристики до сих пор не раскрыты.

Отраслевой аналитик Ави Грингарт уточняет, что Galaxy Ring отличается крайне малым весом, имеет несколько размеров и обладает функциями отслеживания показателей здоровья, самочувствия и сна.