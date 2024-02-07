 

Нейробиолог Орехова рассказала о связи аутизма и генов

07.02.2024, 15:46, Разное
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Как заявила нейробиолог Елена Орехова, развитие аутизма обусловлено влиянием определенных генов, однако ученые пока так и не смогли найти единое нарушение у пациентов с данным заболеванием.

Эксперты отмечают, что аутизм может являться результатом целого ряда нарушений, учитывая то обстоятельство, что МРТ-сканирование патологию не выявляет, в то время как магнитная энцефалография позволяет «локализовать» источник мозговой активности.

В настоящее время принято считать, что основная причина развития аутизма заключается в нарушении баланса в работе нервных клеток мозга, что, по мнению Ореховой, в подавляющем большинстве случаев, а именно в диапазоне от 70% до 90%, обусловлено генами, многие из которых начинают работу еще в процессе формирования плода.     


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