Скандалы: Король стал доступнее

Филипп Киркоров изменил свои гонорары после «голой вечеринки»

Филипп Киркоров из-за скандала с «голой вечеринкой», организованной Анастасией Ивлеевой, продолжает терять доходы. Желающие послушать поп-короля России теперь могут сэкономить 4,5 млн рублей. На столько Киркоров снизил свой гонорар после того, как «зашел не в ту дверь».

Изначально, клиенту озвучивают стандартную цену выступления — 150 тыс. долларов, но потом делают специальное предложение со скидкой до 50 тыс. долларов, сообщает Mash.

Деятельность артиста ориентирована, в основном, на частных заказчиков. Сокращения затронули и райдер артиста. Теперь ему достаточно зеркала в пол, фруктовой корзинки, мясной/сырной/хлебной нарезки, колы, квашеной капусты и низкокалорийного йогурта.

В целом, условия стали более лояльными, а певец открыт для предложений. Например, заказчик может сам выбрать песни из репертуара. За дополнительные 100 тыс. в программу выступления включат подтанцовку.

На такие уступки артист пошел после захода «не в ту дверь» — на «голую вечеринку» Ивлеевой. В конце января его заметили в США на концерте Мадонны.

«На такие уступки Киркоров вынужден идти на фоне массовых отмен — они тянутся еще с Нового года. Причем не только на сцене, но и в ТВ-программах и кинематографе», — сообщает источник.

Например, Киркорова не включили в список артистов, участвующих в премии «Золотой граммофон», которую он вел в прошлом году. Примечательно, что певец был даже на афише мероприятия вместе с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым, но через месяц после скандала его оттуда убрали. Ведущими премии стали Николай Басков и Елена Север. На мероприятии не будет и Анны Асти, отмечает «Фонтанка».

Помимо этого у артиста возникли проблемы с налоговой, а его задолженность составляет почти 8,5 млн рублей.

Участники скандальной вечеринки пытаются «отмыться»

После разразившегося скандала из-за событий в клубе «Мутабор», Киркоров записал видеообращение, в котором заявил, что просто «зашел не в ту дверь».

По его словам, он не уходил далеко от выхода, записал видео и вскоре покинул заведение. Стоит отметить, что на других кадрах с вечеринки поп-король не замечен.

В конце января артист похвастался православными святынями и личной молельной комнатой. На видео он показал кресты, Евангелие и иконы, касаясь их, не сняв перчаток-минеток.

«Это все в общем такие знаковые вещи, потому что бога обязательно нужно почитать в душе, в раю», — говорит Киркоров на видео, вращая в руке распятие.

Присутствующих он пригласил поставить свечку в молельне.

Ксения Собчак, замеченная на скандальной вечеринке, четыре недели назад организовала проект по расселению людей из Белгорода, который регулярно становится целью обстрелов. К проекту подключилась Лолита (помогла пяти семьям), Глюкоза (оплатила поездку мальчика в Москву для участия в музыкальном конкурсе), Киркоров (рассказал о проекте в своих соцсетях).

«Но и сейчас мы продолжаем наш сбор. Я прошу и своих обеспеченных друзей, и своих подписчиков помочь посильной суммой. Вы можете вложить и 100 рублей, и 1000, и 100 тысяч, и 1 000 000 рублей, как я», — рассказала журналистка в своем тг-канале.

В рамках проекта удалось расселить 105 семей, оказать помощь 68 семьям. Свои заявки подали еще более 400 семей, еще по меньшей мере 500 заявок не разработаны.

«Сейчас сразу два кейса „отмен“ артистов можно наблюдать. Первый, после „голой вечеринки“, где первые лица Киркоров и Лолита. Это полностью федеральная история. Во втором кейсе, „непатриотичном“, на сегодня первые лица Орбакайте и Ревва. Их отменяют под нажимом общественников не только из Москвы, но и региональных» — отметил в своем тг-канале журналист Вадим Манукян.

К слову, накануне стало известно об отмене гастролей Орбакайте по городам Сибири, где певица должна была дать концерты в марте.

Александр Куманев

Оригинал материала: “Новые Известия”