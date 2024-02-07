Австралийские ученые выяснили, что беременным не следует долго находиться под солнечными лучами

Как показали результаты исследования, проведенного австралийскими учеными, солнечные лучи могут представлять опасность для организма беременных, особенно в случае с солярием, увеличивающем у лиц в возрасте от 35 лет риск развития меланомы, согласно данным Skin Cancer Foundation, на 75%.

Кроме того, под воздействием солнечных лучей в организме беременной женщины происходит разрушение фолиевой кислоты, играющей ключевую роль в развитии нервной системы и мозга ребенка, в связи с чем кремом с SDF-защитой желательно пользоваться не только при сильных солнечных лучах, но и во время обычной прогулки.

Солнечный свет обеспечивает организм витамином D, здоровый баланс которого укрепляет иммунитет и улучшает обмен веществ, но во всем следует соблюдать меру.