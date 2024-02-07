 

Ставка на минимализм и бесконечные комбинации – стильные варианты нарядов на последний месяц зимы

07.02.2024, 14:07, Разное
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Большинство знаменитостей, которые задают тренды в моде, в повседневной жизни предпочитают носить удобные базовые вещи. Вот несколько образов для последнего месяца зимы, которые выручат, когда не знаешь, что надеть.

Блейзер и джинсы

Классический комплект в винтажном стиле, состоящий из прямых потертых джинсов и белого блейзера с объемными подплечниками и золотистыми пуговицами, относит нас в восьмидесятые годы прошлого века. В современном стиле этот наряд подходит для самых разных ситуаций – для офиса, прогулок по улицам, похода на вечеринку или в кафе.

Выбираем минимализм

Черная юбка миди и низкие лоферы в минималистском стиле – отличная основа для повседневных нарядов. Комфортная обувь на плоской подошве и простые сочетания одежды при полном отсутствии каких-либо принтов – выбор минималистов в нынешнем сезоне. Юбка с завышенной талией и разрезами и фиолетовые мокасины со стразами будут гармонично смотреться с блузками разных цветов.

Кожаная куртка

Этой зимой куртка из кожи радует модниц разнообразием моделей. Но есть один предмет, который постоянно повторяется как в формальных нарядах, так и в спортивных образах. Речь идет о кожаной куртке в стиле ретро, ​​которая станет настоящим сокровищем в гардеробе современных стильных девушек. Она отлично комбинируется с юбкой миди с разрезом и ковбойскими сапогами. Коричневый тренч из вощеной кожи с поясом, воротником и лацканами можно носить до весны.

Свитер и ботинки

Свитер и ботинки – обязательные элементы гардероба стильных женщин. Простые модели из роскошного трикотажа великолепно сочетаются как с длинной юбкой из кожи, так и с мешковатыми джинсами. Еще одна важная деталь этого образа – высокие сапоги на каблуке небольшой высоты. С безупречным кашемировым свитером с оригинальной передней деталью и кожаными сапогами можно составить бесконечное множество комбинаций.

Универсальная сумка и спортивная кепка

Большая сумка и бейсболка – незаменимые аксессуары для создания стильных повседневных образов. Спортивная винтажная кепка от Nike великолепно дополняет стрижку боб. Стеганая кожаная сумка очень органично смотрится в образе с длинным пальто оверсайз.

Костюм

Светло-серый костюм-двойка с брюками полностью соответствует модной эстетике последних месяцев. Такой вариант наряда идеально подойдет как для работы, так и для похода в гости, если сочетать его с босоножками на каблуках и небольшой серебристой сумочкой.


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