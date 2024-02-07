Скандалы: «Наш долг — защищать права»

Как американские шерифы готовятся к войне за власть с президентом США

Ультраправые радикалы и белые националисты, как считают федеральные власти в США, остаются одной из главных угроз национальной безопасности. Движения консервативных патриотов, такие как «Хранители клятвы» или «Американские патриоты», имеют десятки тысяч вооруженных сторонников. При этом радикалы пользуются поддержкой местных силовиков — шерифов, обладающих реальной властью в своих округах и считающих себя главными охранителями Конституции США от посягательств со стороны федеральных властей. О том, что такое движение «Конституционных шерифов», почему оно выступает против федеральных законов и как решило бросить вызов президенту и правительству США, — в материале «Ленты.ру».

Главный злодей последнего сезона телесериала «Фарго» от американского кабельного телеканала FX — Рой Тиллман, шериф одного из округов штата Северная Дакота. Жестокий убийца и домашний тиран под маской поборника американских христианских ценностей был одним из «конституционных шерифов». Журнал Vanity Fair описал персонаж, сыгранный Джоном Хэммом, как «душного святошу, ультраправого варлорда, притворяющегося шерифом».

Рой Тиллман, который вполне мог очаровать сторонников американского консерватизма и либертарианства, изображен бьющим жен и убивающим всех подряд монстром.

Шериф ведет себя как король своего округа, суверен, обладающий всей полнотой власти

Он борется с не менее жутким и злобным «дипстейтом»

, ругает федеральные власти США и призывает на помощь «всех американских патриотов», когда дело начинает пахнуть жареным. По мнению Роя Тиллмана, именно власть шерифа является единственной законной властью, а сам он — лишь скромный защитник Конституции США.

Как оказалось, история про «конституционного шерифа» — не выдумка сценаристов. В Соединенных Штатах действует целое движение шерифов, считающих, что их власть в округе больше и важнее, чем федеральная власть в Вашингтоне.

Ассоциация «конституционных шерифов» и защитников правопорядка (CSPOA) объединяет тысячи членов почти по всей Америке. Десять процентов всех американских шерифов — активные участники этого движения

Однако CSPOA — не просто самостоятельное движение, это одна из ветвей более крупного «Движения патриотов».

«Ультраправые варлорды»

«Патриоты» — зонтичное движение, к которому медиа относят разношерстные ультраправые группировки, выступающие против федерального руководства страны.

Представители спецслужб США ультраправых радикалов-националистов расценивают как серьезную угрозу

Во-первых, практически все члены этих групп владеют огнестрельным оружием (и часто — не только пистолетами и дробовиками, но даже автоматическими винтовками и пулеметами). И умеют им пользоваться. Во-вторых, до терактов 11 сентября и начала войны с исламским терроризмом именно ультраправые, по оценке ФБР, были главной угрозой национальной безопасности. Неонацистов, взорвавших федеральное здание в Оклахома-Сити, медиа называли «активными участниками движения патриотов» (в том теракте погибло 168 человек, 680 были ранены, это был крупнейший теракт до взрывов башен-близнецов в Нью-Йорке). В-третьих, они выступают против федерального правительства в Вашингтоне и хотят, чтобы янки с Восточного побережья от них отстали (большинство «патриотов» и «конституционных шерифов» действуют в штатах Запада и Мидвеста, в сердце «одноэтажной Америки» сторонников Дональда Трампа и консерваторов в ковбойских шляпах).

«Патриотов» власти США, кроме того, считают и одной из главных сил штурма Капитолия 6 января 2020 года; именно «патриоты» и «конституционные шерифы» поддержали владельца ранчо в Неваде Кливена Банди во время его вооруженного противостояния с федералами из-за спорной земли в 2014 году.

В соцсетях их регулярно объявляют безумными фашистами-конспирологами.

В общем, это та сила «возмущенных белых американцев с ружьями», которую властям США приходится по меньшей мере держать в уме и активно бороться с их наиболее громкими проявлениями с помощью силы и закона

Казалось бы, шерифы — тоже силовики. В десятках американских криминальных сериалов именно шериф прибывает на место преступления в широкополой ковбойской шляпе и с шестиконечной золотой звездой на груди. Однако все не так просто.

Шерифы — народные силовики

Кто такой американский шериф?

В США, как и в России, есть федеральные силовые ведомства — например, Федеральное бюро расследований (FBI, ФБР) или Министерство внутренней безопасности США (DHS, МВБ). Однако это скорее аналоги российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), спецслужбы. Федерального полицейского управления вроде Министерства внутренних дел России у американцев нет.

Однако в каждом штате есть собственная полиция, а в каждом крупном городе — свое полицейское управление, независимое от полиции штата

При этом до XIX века главными правоохранителями были именно шерифы, их выбирали жители определенного округа (а штат состоит из множества округов, в которые входят и крупные города). Первые шерифы избирались еще в 1640-х годах первыми колонистами.

Когда в США появилась полиция, шерифы не исчезли. Избранные шерифы есть в 48 из 50 американских штатов, и их полномочия часто отличаются в зависимости от законодательства конкретного региона. Есть три основные категории шерифов: офисы с полным набором правоохранительных функций, офисы с ограниченными правами, которые заняты, кроме всего прочего, расследованием преступлений и патрулированием окрестностей, и офисы с минимальными правами — они занимаются только судебно-тюремными функциями, то есть совмещают работу судебного пристава и сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Конституционные шерифы» считают, что в своих округах именно они должны быть главными защитниками Конституции США, а вовсе не федеральное правительство

То есть власть шерифа в его графстве или районе выше, чем власть Конгресса США или президента. В частности, по таким острым вопросам, как иммиграция, контроль над оружием и безопасность выборов.

«[Шерифы] очень откровенно выступали против ношения масок и приказов о карантине в период кризиса COVID-19. [Потом] движение шерифов сосредоточило свое внимание на выборах 2020 года и заявлении Дональда Трампа о том, что выборы были украдены. Вы видите множество шерифов, присоединившихся к этому движению (…), пытающихся расследовать то, что произошло в 2020 году [на выборах], и, возможно, желающих более агрессивно следить за избирательными участками в ходе грядущих голосований», — говорил в эфире радио NPR эксперт из юридической НКО Marshall Project Морис Шамма.

Что немаловажно, шерифы имеют право назначать своих заместителей — депьюти, а также собирать posse comitatus — поссе — что-то вроде ополчения, небольшого вооруженного войска из неравнодушных граждан-патриотов.

При этом по сути шерифы не подчиняются федеральным властям в пределах своей юрисдикции: они находятся как бы сбоку от основной ветви власти и отвечают перед администрацией округа или графства (в США графство — одно из муниципальных формирований, исторический термин).

Если кто-то нарушает ваши права как гражданина, наш долг — следить за тем, чтобы эти права были защищены

Рэнди Харгроув

шериф из округа Хьюстон в Восточном Техасе

Проблемы шерифов шерифа волнуют

Лидером экстремистской организации «конституционных шерифов» считается Ричард Мак — бывший шериф графства Грэм, штата Аризона. Известность он получил еще в 1990-х годах, когда выиграл судебный иск против правительства Соединенных Штатов. Суд решал, является ли конституционным знаменитый акт Брэйди (Brady Handgun Violence Prevention Act), ограничивающий свободную продажу огнестрельного оружия в стране.

И решил в пользу Ричарда Мака, утверждавшего от лица Национальной стрелковой ассоциации (NRA), что этот закон противоречит Конституции США. Для справки: акт Брэйди назван в честь Джеймса Брэйди, пресс-секретаря экс-президента США Рональда Рейгана. Он был ранен во время покушения на Рейгана в 1981 году и остался до конца дней своих парализованным. Закон вводил пятидневный срок ожидания для приобретателей огнестрельного оружия для проверки личных данных покупателя.

Хотя большинство штатов США поддержали все-таки акт Брэйди, противники федеральных властей получили важный прецедент в поддержку своих идей — передачи властных полномочий из Вашингтона на места

«Верховный суд США сказал: да, вы как шериф не обязаны обеспечивать соблюдение этого акта [Брэйди], и это зажгло его звезду в консервативных кругах. И в течение следующих нескольких десятилетий Ричард Мак был авторитетным лидером ультраправых в США — сторонников идеи превосходства белой расы и тех, кто штурмовал в 2020 году Капитолий», — рассказывал Морис Шамма в эфире NPR.

В общем, Ричард Мак — бывший шериф и политический активист. Он также участник еще одной важной ультраправой организации американских патриотов — «Хранителей клятвы» (англ. The Oathkeepers). Это движение представляет собой вооруженную милицию.

Численность «Хранителей клятвы» — несколько десятков тысяч человек (вернее сказать, бойцов). Лидеры этого движения были осуждены на серьезные тюремные сроки по делу о штурме Капитолия 6 января 2020 года.

Это разрозненное движение «патриотов» и ультраправых американских радикалов видит в движении «конституционных шерифов» юридическое подкрепление своих притязаний на власть в США

Морис Шамма

эксперт юридической НКО Marshall Project

Морис Шамма указал, что шерифы — авторитетные фигуры, имеющие силу значка и пистолета, при этом зачастую с более радикальными правыми взглядами, чем большинство их избирателей. «Когда они формируют реальность сообразно своим идеям, их избиратель сидит и слушает», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что «конституционные шерифы» не просто придерживаются консервативно-либертарианских взглядов и не просто «слишком белые», но и верят в разнообразные теории заговора. В их числе — обвинения федерального правительства в убийстве президента Джона Кеннеди, участие в Новом мировом порядке, конспирологические теории по поводу терактов 11 сентября (о том, что взрывы были подстроены федералами), а также QAnon — вера в заговор международной секты каннибалов-педофилов, желающих помешать Дональду Трампу и патриотам США навести в стране порядок.

Аналитический Центр Говарда провел исследование деятельности «конституционных шерифов» за последние пять лет, сообщала газета Texas Tribune, и выяснил: CSPOA проводила тренинги, митинги и встречи в 30 штатах. На них приглашали правоохранителей, политиков, активистов и представителей общественности.

По программе «защиты Конституции» CSPOA провела обучение сотрудников в 13 штатах, в шести из них программу одобрили для получения зачета по профессиональной квалификации силовика

В Техасе CSPOA за 2020 и 2021 годы провела порядка 12 занятий. По всем США как минимум 69 шерифов официально зарегистрированы как члены организации «конституционных», но, по данным НКО Marshall Project, согласны с их идеологией неповиновения центру по меньшей мере 200 человек из опрошенных 500 (всего в США — 3000 шерифов).

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Год за годом движения «Конституционных шерифов», «Американских патриотов» и «Хранителей клятвы» набирают силу и новых сторонников. Хотя сейчас рано говорить о том, что шерифы и ополченцы могут реально начать гражданскую войну или хотя бы потеснить истеблишмент в лице демократов и республиканцев, у ультраправых американских силовиков и консервативного «молчаливого большинства» есть многое для того, чтобы дестабилизировать внутриполитическую обстановку в США — как на уровне отдельных округов, так и на уровне целых штатов.

Как минимум — лазейки в Конституции США и сотни тысяч стволов на руках. И готовность их применить, если на их земли и права кто-то наступает, как в случае с Техасом

Иван Волынский

Оригинал материала: “Lenta.ru”