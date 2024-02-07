Мощная солнечная вспышка отключила связь по всему югу Тихого океана

Мощный выброс класса М на Солнце вызвал широкие отключения коротковолновой радиосвязи в южной части Тихого океана 6 февраля. Событие затронуло Австралию и страны Юго-Восточной Азии, пишет портал Spaceweather.

Моряки и радиолюбители в регионе заметили потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц в течение часа после пика вспышки. Отключение радиосвязи связано с сильным импульсом рентгеновских и ультрафиолетовых лучей, который достиг Земли чуть больше 8 минут после всплеска на Солнце. Это излучение ионизировало верхний слой земной атмосферы в области, освещенной Солнцем.

Кроме того, Солнце выбросило гигантский шлейф плазмы со скоростью более 400 километров в час. В случае его достижения до Земли это может вызвать возмущения в магнитном поле, нарушить работу спутников и проявиться в виде полярных сияний в высоких широтах.

По мнению астрономов, данное солнечное извержение не представляет угрозы для планеты, так как выброс произошел ближе к южному полюсу Солнца.