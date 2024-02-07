 

Банк России: в IV квартале 2023 года замедлился рост ВВП

07.02.2024, 12:40, Разное
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В четвертом квартале 2023 года рост ВВП РФ продолжился, однако его темпы замедлились по сравнению с предыдущим периодом. Это следует из данных департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

В департаменте отмечается, что показатели входящих потоков платежной системы ЦБ и индексы PMI ухудшились. Также снизился оптимизм в промышленности по результатам опросов ИЭП4.

По материалам департамента, опубликованным в конце 2023 года, Росстат представил расчет ВВП, подтверждающий замедление темпов роста экономики в четвертом квартале.

В декабре 2023 года Росстат увеличил оценку роста ВВП РФ в 2021 году и понизил оценку спада в 2022 году. Согласно данным Росстата, рост ВВП в третьем квартале составил 5,5%, а за девять месяцев — 3% в годовом выражении.

По оценке Минэкономики, в ноябре 2023 года ВВП превысил уровень 2022 года на 4,4%, а уровень 2021 года — на 2,1%. В целом за 11 месяцев ВВП вырос на 3,3% год к году, а по сравнению с двумя годами назад — на 1,2%.


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