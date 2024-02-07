Установлена связь между голоданием и старением клеток мозга

Как сообщает издание Nature Communications, улучшить здоровье мозга и увеличить продолжительность жизни можно за счет сокращения потребляемых калорий, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет Южной Калифорнии.

В ходе эксперимента одна группа плодовых мушек получала привычное количество пищи, а второй рацион урезали на 10%. Особое внимание исследователей привлекли изменения в гене Oxidation Resistance 1 у представителей второй группы, учитывая то обстоятельство, что его аналог присутствует в организме человека и оказывает влияние на специализированный белковый комплекс, известный как ретрометр.

Было установлено, что ограничение калорий повышает экспрессию Oxidation Resistance 1 в клетках, что приводит к улучшению функций ретрометра, некорректное функционирование которого может привести к развитию болезней Паркинсона и Альцгеймера. Ученые отмечают, что сокращение калорий в рационе может замедлять процесс деградации мозга и способствовать увеличению продолжительности жизни.