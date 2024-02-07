 

Tencent разрабатывает мобильную версию Elden Ring в стиле Genshin Impact

07.02.2024, 11:24, Разное
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Китайская IT-корпорация Tencent Holdings занимается созданием мобильной версии популярной консольной игры Elden Ring, подобной Genshin Impact. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники. Tencent, являющийся крупнейшей игровой компанией в мире по выручке, приобрел права на мобильный порт игры у разработчика FromSoftware еще в 2022 году, а также выкупил 16% акций японской студии.

Компания Tencent ищет новые мобильные хиты и ставит большие надежды на Elden Ring. Работа над игрой ведется командой из нескольких десятков человек, хотя подробности о проекте пока не раскрываются. Однако источники утверждают, что Tencent стремится создать конкурента для популярной игры Genshin Impact от miHoYo, основным источником дохода которой являются внутриигровые покупки.

Напомним, что Elden Ring – не первый опыт Tencent в адаптации консольных игр для мобильных устройств. Ранее китайская корпорация работала над версией NieR: Automata для смартфонов, однако проект был отменен из-за неудачной модели монетизации.

Elden Ring – это ролевой экшн в темном фэнтезийном мире от разработчиков серии Dark Souls и Demon’s Souls. Игра была выпущена в 2022 году и за год разошлась 20 миллионным тиражом. Также в том же году Elden Ring получила награду The Game Awards в категории “Лучшая игра”.


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