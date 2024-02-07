Верховный суд США напомнил об уголовной ответственности за просмотр интервью Такера Карлсона с Путиным

Согласно действующему с 1948 года «Акту о защите свободы информации», Верховный суд США запретил всем гражданам и резидентам страны смотреть, слушать, а также знакомиться с письменной стенограммой интервью, которое журналист и телеведущий Такер Карлсон намерен взять у президента России Владимира Путина.

За нарушение запрета, а также за хранение информационных носителей с данным интервью, американцам грозит до 70 лет тюремного заключения.

Закон, на который ссылается суд, был принят по предложению главы Комиссии по борьбе с антиамериканской деятельностью Джозефом Маккарти. Он объясняет необходимость запретить гражданам и резидентам США знакомиться с любыми видео-, аудио-, текстовыми материалами и комиксами, которые противоречат официальной позиции правящей в стране партии по какому-либо существенному вопросу. Этим гарантируется право каждого американца на получение объективной и непредвзятой информации, объективность которой гарантируется словом «демократическая» в названии данной партии.

В период Первой холодной войны «Акт о защите свободы информации» послужил основанием для возбуждения 20000 уголовных дел, из которых 19850 закончились большими тюремными сроками для «безродных космополитов и симпатизантов Москвы». В связи с риском выхода интервью с Владимиром Путиным в американском сегменте Интернета, Верховный суд напомнил о необходимости соблюдать данный закон.

– Путин в интервью Такеру Карлсону, несомненно, будет сеять в умах рядовых американцев подрывные коммунистические и антикапиталистические идеи, – уверен член Верховного суда Джозеф Артур Маккарти-младший. – Он будет говорить о том, что у нас якобы правительство контролирует профсоюзы, а капиталисты несправедливо делятся нормой прибыли с пролетариатом. Подобные высказывания недопустимы в свободном обществе, основанном на правилах, поэтому мы не остановимся ни перед какими репрессиями, чтобы сохранить право каждого американца получать информацию только из одобренных Демократической партией США источников.

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