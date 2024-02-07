Никакой острой пищи, маски из авокадо, апельсина и не только: как облегчить сухость губ из-за холода

В холода многие люди замечают то, что появляется сухость губ. В итоге появляется шелушение и кровотечение. Это состояние не является слишком серьезным, но доставляет значительный дискомфорт при разговоре, улыбке, питье и еде и приводит к потере эстетики. Очень важно знать, как избавиться от сухости губ и предотвратить их пересыхание.

Почему губы сохнут и шелушатся?

Есть множество различных причин шелушащихся и потрескавшихся губ. Среди них наиболее распространенная связана с изменением погодных условий.

Когда на улице холодно, температура воздуха снижается и воздух сухой, то губы пересыхают, кровоточат и шелушатся. Когда наши губы становятся сухими, то сразу же возникает желание их облизать. Это вызывает еще большую сухость. Кроме того, есть и другие причины. К ним нужно отнести:

нехватку воды; недостаток микроэлементов и витамин; аллергия на помаду; потребление горячей, острой и соленой пищи; неправильный уход за губами.

Еще больше эта проблема усугубляется в сухую и холодную погоду.

Уход за губами

Чтобы предотвратить сухость губ в холодное время года, нужно проводить отшелушивание два раза в неделю. Это поможет удалить омертвевшую кожу, минимизировать шелушение и стимулировать выработку новых клеток кожных покровов. Когда омертвевшие клетки кожи удалены, средства по уходу действуют более эффективно.

Нужно наносить помаду или увлажняющий крем на губы 3-5 раз в день, чтобы кожа оставалась увлажненной.

Важно потреблять достаточное количество воды, чтобы поддерживать нормальный водный баланс организма, ограничить сухость кожи и предотвратить шелушение губ.

При нанесении макияжа стоит выбирать увлажняющую помаду и ограничить использование матовых косметических средств.

Вот несколько хороших домашних средств для отшелушивания кожи губ.

Мед и лимон

Перемешать 2 ч. л. меда с 1 ч. л. сока лимона. В готовом средстве смочить ватный тампон и аккуратно нанести на губы. Оставить раствор примерно на 5-7 минут. Протереть губы марлей, смоченной теплой водой. Мед можно заменить на сахар или масло оливы.

Мед содержит много полезных и питательных веществ, которые помогают сделать кожу губ более мягкой и нежной. В составе лимона содержатся антиоксиданты.

Апельсин или лимон

Нужно порезать фрукт кусочками и осторожно втирать их в губы 2-3 минуты. Смыть теплой водой. Желательно выполнять такую процедуру ежедневно.

Йогурт

Нужно нанести натуральный йогурт без добавок на губы и осторожно втирать его при помощи ватного тампона 2 минуты.

Смыть теплой водой. Йогурт помогает смягчить и увлажнить кожу губ, чтобы она стала мягкой и нежной.

Овсянка с медом

Перемешать 2 ст. л. меда с овсянкой, чтобы получилась достаточно густая смесь. Готовую массу нанести на губы и оставить на 5-7 минут. Затем осторожно помассировать и смыть теплой водой. Это хорошее отшелушивающее средство, которое действует эффективно, но при этом мягко и нежно.

После отшелушивания губ нанести увлажняющий крем, чтобы кожа оставалась мягкой и нежной.

Авокадо с медом

Каждый вечер нужно наносить питательную маску, которая готовится из пюре из авокадо с медом. Оставить смесь на 10 минут, а затем смыть теплой водой.

Авокадо содержит много лецитина, бета-каротин, витамин, жирных кислот. Мед богат витаминами, глюкозой, фруктозой, минералами. Поэтому такая маска способствует питанию и увлажнению кожи. Губы становятся розовыми и мягкими.

Алоэ вера

Гель алоэ вера нужно нанести на губы, оставить на 5 минут, а затем смыть теплой водой. Это средство содержит в своем составе много питательных веществ, таких как салициловая кислота, минералы, аминокислоты, витамины. Все это оказывает увлажняющее действие, восстанавливает клетки кожи, помогает бороться с воспалением. Это хорошее средство против сухости и шелушения губ.

Огурец

Огурец порезать тонкими ломтиками и нанести на поверхность губ. Оставить на 15 минут.

Огурцы содержат много воды, витамин, минералов. Именно поэтому, этот овощ помогает стимулировать рост новых клеток кожи и бороться с токсическими веществами окружающей среды. Это помогает сделать кожу губ мягкой и гладкой.

Помимо ухода за губами нужно ограничить потребление острой пищи, спиртных напитков, отказаться от табакокурения.

Также нужно надевать маску при выходе из дома, чтобы избежать негативного воздействия холодной погоды.