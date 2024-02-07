 

Reuters: в ЕС намерены заменить 80% угольной энергетики на АЭС и ветрогенерацию

07.02.2024, 10:22, Разное
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Европейская комиссия выдвинула амбициозную цель: сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году. Для достижения этой цели планируется активно использовать возобновляемые источники энергии и атомную энергию.

Это значительно изменит энергетический ландшафт континента. Планируется постепенное отказаться от угольной энергетики, а также сократить общее использование ископаемого топлива на 80%. Его должны заменить солнечные, ветряные и атомные электростанции.

Кроме того, Еврокомиссия выдвигает план по улавливанию и хранению сотен миллионов тонн выбросов CO2 к 2050 году.

Однако, несмотря на амбициозные планы, ЕС сталкивается с вызовами внедрения изменений, особенно в сельском хозяйстве. После протестов фермеров, выражающих недовольство “зелеными” инициативами, исполнительная власть Евросоюза ослабила часть рекомендаций по этому вопросу.

Предыдущий проект климатических целей ЕС включал в себя сокращение не связанных с углекислым газом выбросов на 30% к 2040 году по сравнению с уровнями 2015 года. Однако это положение было удалено из окончательной версии документа.

Несмотря на вызовы, общие парниковые выбросы стран ЕС в 2023 году снизились на 8% по сравнению с уровнем 2022 года, достигнув минимального значения за последние 60 лет.


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