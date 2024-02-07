 

MyDrivers: установка даты 1 января 10 000 года выводит Windows 11 из строя

07.02.2024, 9:15, Разное
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Китайский видеоблогер, известный под ником Love Comparison, обнаружил, что Windows 11 сталкивается с неполадками, если на компьютере установить дату 1 января 10 000 года. Об этом пишет издание MyDrivers.

Настройки Windows 11 не позволяют установить указанную дату через пользовательский интерфейс. Максимальная доступная составляет 31 декабря 2099 года. Хотя командная строка позволяет преодолеть этот лимит, она не дает установить дату после 31 декабря 8906 года.

Столкнувшись с этими ограничениями, Love Comparison решил использовать редактор значений загрузчика BCDedit для проведения своего эксперимента. Благодаря этому он смог установить дату в системе на 31 декабря 9999 года и время 23:59.

Через минуту после загрузки Windows дата изменилась на 1 января 10 000 года. После этого операционная система начала демонстрировать сбои: все настройки сбросились до заводских, а запуск программ значительно замедлился. В конечном итоге Windows перестала реагировать на команды блогера. Даже перезагрузка ПК не помогла решить проблему.

Как пишет MyDrivers, единственным способом восстановить стабильную работу системы является полная переустановка Windows.


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