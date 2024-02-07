Пропутинское мнение: О позоре Надеждина… Вскрылась, консерва?

Что, собственно, и ожидалось.

А вы все — «единственный адекватный политик», «разумная альтернатива Путину», «надежда вылезти из ж***ы».

Ага!

Щаз-з-з…

Всего лишь из одного интервью:

— Я русский патриот до мозга костей. Я хочу, чтобы #Россия была страной великой, мирной и свободной.

— Надо стремиться к увеличению числа друзей, а не врагов. Но это потом. А сейчас — да, враги есть, конечно. Это #Украина и #НАТО. У нас с ними боевые действия вообще-то.

— Когда меня спрашивают, что делать с НАТО, я говорю: через полвека объединённая армия Европы должна возглавляться российскими генералами.

— Вот сейчас у меня спрашивают: «Чей Крым?» Отвечаю: если делать то, что я предлагаю, через 50 лет не будет иметь никакого значения, чей #Крым.

— Через 50 лет Америка «сдуется». Да, останется великой экономикой, но пространство её прямого контроля будет ограничено Мексикой, Канадой и отдельными островами.

— Я посылаю сигналы Администрации президента. Друзья, всем будет лучше, если вы меня не арестуете, не объявите иноагентом. Я останусь в легальном поле — и никто не проиграет от этого. Потому что в противном случае протест, который объективно есть, уйдёт в нелегальное поле — и там может быть что угодно!

— Я предлагаю Кремлю следующее. В стране огромный запрос на перемены. Главный результат моей кампании, что я легализовал… мирный протест… А вы разве хотите, чтобы этот протест возглавил какой-нибудь Че Гевара? Думаете, вы отобьётесь? Царь когда-то тоже так думал.

— Если бы я стал президентом, то не стал бы никого преследовать, отправлять в Гаагу. Зачем? Я предлагаю совершенно нормальную современную историю. У вас есть своя партия, у меня своя. И всё…

Довольны?

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