Распространенность смартфонов в бедных странах предлагают поддержать субсидиями

В развивающихся странах, включая Индию, недоступность смартфонов становится главным препятствием на пути к вовлечению населения в процессы цифровизации. Экономист из Банка международных расчетов Ватсал Шрити предложил конкретные меры, чтобы сделать устройства доступнее и расширить их использование.

В основе его исследования лежат данные о рынке мобильных устройств в Индии, который является вторым по величине в мире. Шрити приходит к выводу, что ключевыми факторами для распространения смартфонов являются изменения в доходах населения и повышение качества устройств. Без последнего фактора размер рынка мог бы сократиться на 35%.

Для стимулирования распространения смартфонов предлагается снижение налога на добавленную стоимость для производителей бюджетных устройств и предоставление государственных субсидий на их приобретение. Эти меры могут привести к увеличению рынка на 10%. По мнению эксперта, целевые субсидии могут оказать наибольший эффект.

Хотя некоторые регионы, например, индийский штат Чхаттисгарх, предприняли шаги по предоставлению бесплатных устройств малоимущим женщинам, общая политика в Индии движется в противоположном направлении. Увеличение налога на добавленную стоимость на мобильные телефоны в 2020 году привело к росту цен.

В РФ проблема доступа к смартфонам является менее острой, чем в развивающихся странах. Данные показывают постоянный рост количества абонентов мобильного интернета и устройств, свидетельствуя о высокой степени цифровизации.