Ученые предупредили, что частое употребление кофе может сказаться на зрении

Как показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Университетский колледж Лондона, чрезмерное употребление кофе может крайне негативно сказаться на зрении.

Было установлено, что в подавляющем большинстве случаев кофеин не является фактором риска для развития глаукомы, однако у людей с генетической предрасположенностью к глаукоме большие дозы кофе значительно увеличивают внутриглазное давление, повышая риск развития болезни.

Автор исследования Энтони Кавадж подчеркивает, что связь между кофеином и глаукомой существует только для тех, у кого в анамнезе имеется высокий генетический риск, а уровень употребления кофеина достигает максимальной отметки.