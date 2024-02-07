 

Ученые предупредили, что частое употребление кофе может сказаться на зрении

07.02.2024, 4:22, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Университетский колледж Лондона, чрезмерное употребление кофе может крайне негативно сказаться на зрении.

Было установлено, что в подавляющем большинстве случаев кофеин не является фактором риска для развития глаукомы, однако у людей с генетической предрасположенностью к глаукоме большие дозы кофе значительно увеличивают внутриглазное давление, повышая риск развития болезни.

Автор исследования Энтони Кавадж подчеркивает, что связь между кофеином и глаукомой существует только для тех, у кого в анамнезе имеется высокий генетический риск, а уровень употребления кофеина достигает максимальной отметки.     


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