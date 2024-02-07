Рупор кремлевской пропаганды: Яичные спекулянты

Яичные спекулянты.

Государственные ветинспекторы начали проверку по факту появления несанкционированной свалки из выброшенных яиц в Октябрьском округе Омска.

О необычной свалке из сотен упаковок с куриными яйцами в социальных сетях рассказали горожане. На указанное месте выехали инспекторы Управления Россельхознадзора по Омской области и специалисты Главного управления ветеринарии региона.

"Осмотром было установлено, что яйца, предположительно куриные, находятся в замороженном состоянии, яйца и гофрированная тара со следами тления, перемешаны со снегом и стеклом", – рассказали "РГ" в региональном управлении Россельхознадзора.

Инспекторы отобрали пробы и направили их на лабораторное исследование. Товаропроизводитель яиц пока не установлен. Его поисками занимаются правоохранительные органы. Если найти виновного не удастся, ликвидировать несанкционированную свалку придется собственнику земельного участка.

https://rg.ru/2024/02/06/reg-sibfo/v-omske-obnaruzhili-svalku-iz-kurinyh-iaic.html – цинк

Видимо кто-то решил поспекулировать на яйцах во время роста цен, но не рассчитал срок годности.

А ведь наверняка было немало тех, кто нажился на ажиотаже, придерживая яйца во время скачка цены.

—