Перуанская монета необъяснимого происхождения оказалась подделкой

Как сообщает издание Heritage Science, перуанские ученые, представляющие Папский католический университет, раскрыли тайну мелкой монеты, выпущенной в 1899 году и поставившей в тупик нумизматов, учитывая то обстоятельство, что таинственная монета просто не могла существовать в обозначенный период.

Напомним, что в конце позапрошлого столетия экономика Перу с трудом восстанавливалась после гражданской войны, а факт концентрации правительства на печати бумажных денег большого номинала привел к тому, что рядовым гражданам, учитывая дефицит серебра, приходилось расплачиваться валютой соседних государств.

Ученые предполагают, что фальшивомонетчики решили воспользоваться ситуацией и заработать на производстве собственных денег, однако не имели представления о том, что официальной валютой Перу в то время являлся серебряный соль.