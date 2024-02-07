 

Глава Минздрава Карелии рассказал об опасности вещей, используемых в быту

07.02.2024, 2:05, Разное
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Как заявил глава Минздрава Республики Карелия Михаил Охлопков, многие вещи, которыми приходится пользоваться каждый день, могут представлять серьезную опасность для организма, в связи с чем следует свести их применение к минимуму.

Особое внимание министр советует обратить на антипригарную посуду, уточнив, что политетрафторэтилен, из которого обычно выполняется покрытие, при нагревании до 600 градусов выделяет токсичные газы, что повышает степень риска развития онкологических заболеваний. Опасность могут представлять и токсины, содержащиеся в освежителях воздуха и способные повлиять на гормональный фон организма.

Использование антибактериального мыла может привести к повреждению кожи и слизистых оболочек, а наибольший вред может нанести мыло с триклозаном. Очистители воздуха могут вызывать ожоги кожи и глаз, а увлажнители воздуха, способные нанести вред легким, представляют особую опасность для младенцев.    


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