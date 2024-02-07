Мнение: О встрече с покойником… Жутко?

«Каждый может ошибаться», — сказал ёжик, слезая с кактуса ©

Но мы понимаем, что ошибка ошибке рознь. И, в конце концов, у ёжика никогда не было права вызвать дежурного офицера, открыть «ядерный чемоданчик» и ввести коды запуска межконтинентальных баллистических ракет.

Так что да — жутко…

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать историю президента #США Джо Байдена, который на днях рассказал, как плодотворно пообщался с бывшим главой Франции Франсуа Миттераном, скончавшимся почти тридцать лет назад.

Да и что она могла бы прокомментировать? С Джо Байденом подобные казусы случаются не впервые. И путаница с фамилиями — не самый большой криминал. Нынешний хозяин Овального кабинета то руку пытается пожать призраку, то не может понять, где выход со сцены, то фотографируется с теми, кто отсутствует на встрече с ним. И каждый раз его команда объясняет это «ничего не значащей случайностью». Но таких случайностей за три с небольшим года накопилось уже сильно больше, чем у любого другого президента.

А Джо #Байден метит на второй срок. Но как?

Ответа нет. «Я не последую за вами в эту кроличью нору», — только и смогла выдавить Карин Жан-Пьер на брифинге в ответ на вопрос о том, как Джо #Байден сможет убедить сомневающихся в его умственных способностях на фоне оговорок, подобных истории о бывшем французском лидере. Она лишь заявила, что все могут наблюдать за главой США в ходе его поездок по стране. Но не пояснила, что подразумевает под этим.

Напомню, что в минувшее воскресенье в Неваде Джо Байден рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах 2020 года он лично общался с лидером Франции Франсуа Миттераном на саммите G7. Притом что тот европейской страной с 1981 по 1995 годы, а в 1996 году скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттеран аккуратно зачёркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон.

Это могло бы считаться даже забавным: дедушка вспомнил молодость. Но вообще-то скорее тревожно: уж не запутался ли он в этих воспоминаниях.

И может ли он из мира грёз адекватно воспринимать реальность?

А если ему ещё что-то этакое почудится?

Кто скажет, насколько надёжна у США система защиты от дурака, когда тот «дурак» — во главе государства?

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