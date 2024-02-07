Зеленый чай способствует сжиганию висцерального жира на животе

Как заявил диетолог Майкл Мосли, включение в рацион зеленого чая позволит не только снизить вес за счет сжигания висцерального жира в области живота, но и повысить степень качества работы сердечно-сосудистой системы.

Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, представляют собой мощные антиоксиданты, повышающие уровень защиты организма от негативного воздействия окружающей среды и замедляющие процесс старения. Кроме того, особый тип полифенола, известный как эпигаллокатехин-3-галлат, оказывает благотворное воздействие на мозговую деятельность, таким образом минимизируя риски развития деменции.

Стоит отметить, что диетолог, являющийся почитателем черного чая, теперь полностью переключился на зеленый и называет его настоящим исцеляющим напитком.