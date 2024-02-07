Причиной устойчивой тревоги может являться дефицит тестостерона

Как сообщает издание Molecular Psychiatry (Molecular Psy), низкий уровень тестостерона повышает степень риска развития тревожного расстройства, что показали результаты исследования, проведенного израильскими учеными, представляющими Университет Бен-Гуриона.

В ходе эксперимента, проведенного на мышах, было установлено, что самцы, отличающиеся повышенной тревожностью, имели заметно сниженный уровень рецептора tacr3 в гиппокампе, представляющем собой область мозга, связанную с обучением и памятью. Ранее было установлено, что мутации в генах, имеющих отношение к tacr3, приводят к гипогонадизму, снижающему выработку половых гормонов.

Исследования показали, что инъекции тестостерона сглаживают последствия низкой активности рецептора tacr3 и, что может стать новым методом терапии тревожного расстройства.