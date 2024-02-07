 

Причиной устойчивой тревоги может являться дефицит тестостерона

07.02.2024, 0:55, Разное
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Как сообщает издание Molecular Psychiatry (Molecular Psy), низкий уровень тестостерона повышает степень риска развития тревожного расстройства, что показали результаты исследования, проведенного израильскими учеными, представляющими Университет Бен-Гуриона.

В ходе эксперимента, проведенного на мышах, было установлено, что самцы, отличающиеся повышенной тревожностью, имели заметно сниженный уровень рецептора tacr3 в гиппокампе, представляющем собой область мозга, связанную с обучением и памятью. Ранее было установлено, что мутации в генах, имеющих отношение к tacr3, приводят к гипогонадизму, снижающему выработку половых гормонов.

Исследования показали, что инъекции тестостерона сглаживают последствия низкой активности рецептора tacr3 и, что может стать новым методом терапии тревожного расстройства.


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