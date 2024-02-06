 

Ученые опровергли миф о связи чувства счастья с богатством

06.02.2024, 23:45, Разное
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Как сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, результаты исследования, проведенного испанскими учеными, представляющими Автономный университет Барселоны, показали, что полноценная счастливая жизнь далеко не всегда зависит от количества материальных благ.

В ходе опроса 2966 человек, представляющих 19 коренных народов мира и поделившихся информацией об уровне дохода и степени удовлетворенности жизнью, выяснилось, что представители изолированных племен не менее счастливы, чем жители развитого Запада. Особое внимание исследователи уделили тому факту, что у многих участников исследования источники дохода вообще отсутствовали, либо они ограничивались минимальным количеством ресурсов, необходимых для жизни.

Кроме того, средний балл удовлетворенности жизнью составил 6,8, но у некоторых народностей он приблизился к восьми, что характерно для скандинавских стран, отличающихся высоким уровнем благополучия.  


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