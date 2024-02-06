Назван способ, снижающий риск рака простаты

Как показали результаты исследования, проведенного представителями Шведской школы спорта и медицинских наук в Стокгольме, минимизировать риск развития простаты можно при помощи кардиотренировок.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано более 57 тысяч шведских мужчин, наблюдение за которыми велось в течение семи лет, выяснилось, что улучшение кардиореспираторной подготовки на 3% каждый год снижает риск развития рака простаты на 35%.

Ученые отмечают, что высокий уровень кардиореспираторной подготовки четко свидетельствует о способности системы кровообращения и дыхания обеспечивать мышцы необходимым количеством кислорода. Кроме того, кардиотренировки способствуют укреплению иммунной системы и улучшению гормонального баланса.