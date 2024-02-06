Мнение: Конец традиционных соцсетей, продажа Яндекса и ограничение маркетплейсов

1. Британский журнал Экономист жалуется на обвал популярности социальных сетей и уход аудитории в мессенджеры, где вместо больших публичных групп доминируют скорее небольшие чаты и закрытые сообщества. Мол, в новых условиях стало сложно цензурировать дезинформацию, которую распространяют враги западной демократии (ссылка):



Начиная с 2020 года, доля американцев, которые утверждают, что им нравится писать в Интернете о событиях своей частной жизни, упала с 40% до 28%. Обсуждение переходит на закрытые интернет-платформы, такие как WhatsApp и Telegram. <…>

…приложения для обмена сообщениями по большому счету не модерируются. Для небольших групп это хорошо: интернет-платформы должны контролировать сообщения так же, как это делают телефонные компании, отслеживающие звонки, – и не более того; напомним, что в диктаторских режимах зашифрованный чат может порой спасти человеческую жизнь. Однако в сети Telegram общение в группах, насчитывающих 200 тысяч человек, больше смахивает на какофонию, чем на диалог. Да и к тому же, политики в Индии распространяли через WhatsApp ложную информацию – а подобная информация наверняка была бы удалена из открытой сети, такой как Facebook.

По мере того, как люди переходят в закрытые группы, покинутые открытые сети становятся менее полезными из-за снижения в них количества публичных сообщений. <…>

Раньше для того, чтобы некое сообщение “завирусилось” в социальной сети, пользователю нужно было всего лишь им поделиться. Теперь же, если пользователь просматривает сообщение, тем самым он его и одобряет, поскольку алгоритм повышает рейтинг лишь того контента, который привлекает к себе максимальное внимание. Намеренный процесс выбора контента был заменен системой, которая напрямую обращается к идентификатору. Выгоды для себя получат, помимо торговцев дезинформацией, возмутители спокойствия вроде Трампа или Наиба Букеле, ставшего фаворитом на выборах, которые пройдут на этой неделе в Сальвадоре.

Почему американцы уходят из соцсетей типа экстремистского Фейсбука, понятно. Никакой свободы слова там давно уже нет: вездесущие активисты левого, радужного, зелёного и прочего толка готовы немедленно начать вас травить, если вы голосуете на выборах не за того кандидата, прохладно относитесь к срам-активистам или даже просто живёте слишком хорошо, вызывая зависть у американских шариковых. Писать про свою жизнь и про свои взгляды в соцсетях для традиционных белых американцев стало невыгодно и опасно. Ещё опаснее – допускать к соцсетям детей, которых там ничему хорошему не научат…

2. Аргумент про то, что Яндекс – это якобы не российская, а иностранная компания, официально зарегистрированная в Нидерландах – более неактуален. Теперь Яндекс окончательно зарегистрирован в России (ссылка):



Нидерландская компания Yandex N.V. заключила договор о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Стоимость сделки составила почти полтриллиона рублей — 475 миллиардов. Реорганизацию компании обсуждали с начала специальной военной операции (СВО).

После продажи Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, а к августу сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Главой «Яндекса» останется Артем Савиновский, компания сохранит сервисы и активы за исключением зарубежных стартапов, таких как Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, и дата-центра в Финляндии. Согласовать сделку по продаже бизнеса «Яндекса» должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.

Новой головной структурой станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Yandex N.V. будет владеть ограниченными правами на использование собственных технологий до конца 2024 года. Контроль над 99,999 процента ценных бумаг ООО «Яндекс», основного юридического лица компании в России, получила МКАО «Яндекс», зарегистрированная в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

Кстати, некоторое время назад одна из директоров Яндекса переехала в Израиль. Она написала тогда, что не будет возвращаться в Россию: «не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями». Интересно, как у неё дела сейчас?

3. Монопольные устремления маркетплейсов в России хотят законодательно ограничить (ссылка):

В Совете Федерации рассматривается законопроект об установлении для маркетплейсов предельной доли на рынке, что, в частности, запрещает им расти, открывая новые пункты выдачи сверх установленной меры. Такую идею в комментарии Forbes предложил глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

Документ вводит лимит в размере 25 процентов от объема всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Такой подход совпадает с принятым для продуктовых сетей. Им запрещено арендовать или выкупать в населенном пункте новые площади, если на них приходится от четверти товарооборота в регионе, городе, муниципальном районе или округе, отметил сенатор.

С июня 2022 года по конец 2024-го норма для ретейлеров заморожена, чтобы те смогли занять площади уходящих иностранных продавцов, но в случае маркетплейсов поводов для такого подхода нет. Они не ограничены в открытии новых пунктов выдачи, что может дать им конкурентные преимущества по отношению к другой розничной торговле.

Решение логичное и ожидаемое. Полагаю, государство продолжит наводить порядок в этой сфере. Главной проблемой, впрочем, является не доля на рынке, а модерация. У маркетплейсов и тому подобных агрегаторов, если они занимают более 5% рынка в регионе, не должно быть права банить клиентов или партнёров просто так, ни перед кем не отчитываясь. Это ведёт к многочисленным злоупотреблениям.