Рупор кремлевской пропаганды: ММП (Менеджер минных полей) новый модуль для «КПО-А»

ММП (Менеджер минных полей) новый модуль для «КПО-А»

НПО Двина рада представить новый модуль приложения «Комплекс повышения осведомленности «КПО-А», который предоставляет пользователю инструменты для создания цифровых библиотек и карт минных полей, а также карт местности, имеющих засорение взрывоопасными предметами.

ММП (Менеджер минных полей) модуль для «КПО-А» (Комплекс повышения осведомленности) — это инструмент для визуализации и управления данными ММП на любом участке местности. Модуль ММП имеет многопользовательскую поддержку для создания общего набора данных минной обстановки и засорения местности взрывоопасными предметами для каждого подключенного клиента. Встроенные в «КПО-А» функции GPS/ГЛОНАСС и цифровые карты используются в модуле ММП, чтобы дать пользователю возможность в реальном времени видеть операции по разминированию, устранению последствий минных заграждения и очистке местности от взрывоопасных предметов.

Комплекс повышения осведомленности (также известный как КПО-А) — это очень полезное программное приложение для совместной работы и связи, которое работает под управлением мобильной операционной системы Android на смартфоне или планшете.

КПО-А — это доступный, простой в использовании, безопасный, мобильный, интерактивный геопространственный инструмент, который объединяет несколько человек или групп, предоставляя им общую оперативную картину в цифровом виде в интуитивно понятной форме. Пользователи могут добавлять свои собственные функции и использовать несколько типов систем связи одновременно. Это единственное приложение, обеспечивающее десятки возможностей и надежный обмен информацией в мобильном формате на коммерческом мобильном телефоне.

Некоторые из возможностей КПО-А включают:

Рендеринг карт/поддержка изображений

Тактический чат

Инструменты маркеров

Средства планирования маршрутов и навигации

Инструменты тактической разведки

Дальность и пеленг

Передача данных через средства радиосвязи:

АЗАРТ

АРГУТ

Другие средства связи с SDR архитектурой

Планирование саперных работ

Модуль ММП предоставляет пользователю инструменты для оценки местности на предмет конфигурации минных полей и загрязнения взрывоопасными предметами. Пользователь может переклассифицировать или добавить геопривязанный взрывоопасный предмет, основываясь на своей оценке. Маршруты и минные проходы могут быть отредактированы, если это необходимо.

Основные функции менеджера минных полей:

Добавление/просмотр/редактирование взрывоопасного предмета

Добавление/просмотр/редактирование минного поля или участка местности, имеющего засорение взрывоопасными предметами

Просмотр/редактирование маршрута разминирования

Просмотр каталога ВОП и его редактирование

Добавление геопривязанных изображений с видами минных полей и местности, имеющей засорение взрывоопасными предметами

Добавление/просмотр/редактирование цифровых формуляров на активированные/деактивированные минные поля участки местности, имеющего засорение взрывоопасными предметами

https://npo-dvina.ru/2024/02/06/mmp-menedzher-minnyh-polej-novyj-modul-dlya-kpo-a/

https://soldier-moskva.livejournal.com/584026.html – цинк

С каждым обновлением система все лучше и лучше. Пробовал раннюю альфу с 3D-картами и высотностью объектов – просто отличная база для работы.

Жду беты.

—