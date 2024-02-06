Ученые объяснили неврологию при вирусных инфекциях реакцией иммунитета

Как сообщает издание Nature Communications, ученые Университета Макмастера объяснили механизм, несущий ответственность за неврологические повреждения при вирусных инфекциях, подчеркнув, что все дело в реакции иммунной системы.

В ходе лабораторных исследований были обнаружены Т-клетки, специфичные для вируса Зика и предназначенные для уничтожения инфицированных клеток, однако выяснилось, что некоторые клетки — NKG2D+CD8+ Т-клетки — не функционировали как нормальные Т-клетки и истребляли множество незараженных клеток.

Подобная агрессивная реакция свидетельствует о том, что организм активизировал выработку таких воспалительных белков, как цитокины, координирующих, в умеренных количествах, иммунную реакцию при противодействии вирусам. В итоге переизбыток цитокинов провоцирует нестандартную активацию иммунных клеток, что приводит к повреждению нервных клеток.