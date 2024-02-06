Уход за окрашенными волосами: 10 хитростей, которые помогут увеличить по максимуму стойкость цвета

После проведения окрашивания волос часто бывает так, что цвет быстро тускнеет, и это происходит прежде, чем мы успеваем им насладиться. Однако не стоит отчаиваться, так как есть определенные хитрости, которые помогают продлить стойкость цвета и сделать его более ярким. Вот несколько советов, которых следует придерживаться.

Правильное мытье волос

После окрашивания волос стоит подождать не менее 48 часов, перед тем как мыть голову. Если хочется сделать пряди чистыми, то нужно просто ополоснуть их холодной водой и потереть кожу головы кончиками пальцев.

Перед проведением процедуры окрашивания нужно вымыть волосы накануне. Это поможет удалить остатки используемых продуктов, если такие имеются. Если на прядях остаются средства для укладки, то это может привести к неравномерному окрашиванию.

Использовать сухой шампунь

Чем меньшее количество раз мыть волосы после окрашивания, тем более длительное время можно наслаждаться красивыми ярким цветом.

Желательно мыть голову раз в 2-3 дня. В промежутке между мытьем можно использовать сухой шампунь.

Избегать использования слишком горячей воды

Горячий душ может быть очень приятным, однако он может привести к быстрому обесцвечиванию окрашенных волос.

Лучше всего использовать более прохладную воду, поскольку это поможет сохранить яркость цвета прядей.

Ограничить использование инструментов для укладки

При частом использовании инструментов для термоукладки, таких как выпрямитель, фен и щипцы для завивки, волосы становятся более пористыми.

Тепловые инструменты также выделяют пар, который может открыть кутикулу, а также привести к обесцвечиванию прядей.

Установить фильтр для душа

Фильтры для душа помогают удалить из воды хлор, химикаты и минералы.

Жесткая вода лишает волосы натуральных масел и приводит к их обесцвечиванию.

Подготовить волосы перед окрашиванием

Стоит использовать хелатирующий шампунь за день или два до проведения окрашивания, чтобы удалить остатки средств для укладки.

Также можно использовать маску для глубокого кондиционирования один раз в неделю, чтобы увлажнить пряди. Это поможет предотвратить выцветание волос после окрашивания.

Сменить свои любимые продукты для ухода

Чтобы правильно ухаживать за недавно окрашенными волосами, возможно, стоит сменить свои привычные продукты.

Многие средства, предназначенные для ухода, содержат сульфаты, соли и химические вещества. Эти вещества приводят к обесцвечиванию. Вместо этого стоит выбирать продукты, которые не содержат сульфаты и спирт.

Правильно выбрать кондиционер

Несмотря на то что перед окрашиванием волос рекомендуется использовать домашние маски или средства для глубокого кондиционирования, они могут привести к быстрому потускнению цвета.

Чтобы избежать этого, нужно правильно выбрать кондиционер. Только не стоит оставлять его слишком надолго на волосах. Желательно использовать средство для защиты цвета.

Правильно выбрать шампунь

При окрашивании волос важно правильно выбрать шампунь. Это не только поможет цвету намного дольше оставаться свежим и красивым, но и обеспечит защиту прядей.

Хорошим вариантом станет шампунь без сульфатов, который помогает защитить окрашенные волосы от ультрафиолетовых лучей и повреждения жесткой водой.

Использовать термозащитное средство

Есть определенные продукты, которые защищают волосы от теплового повреждения, спровоцированного использованием инструментов для укладки. Термозащитные средства помогают уменьшить выцветание цвета, сохраняя целостность прядей.