Рупор кремлевской пропаганды: База видеопоказаний украинских военнопленных

"Южный Фронт" запустил большой проект с базой показаний на видеео украинских военнопленных. Уже более 600 видео доступно.

POW.SOUTHFRONT.PRESS (https://pow.southfront.press/) представляет базу данных видео показаний украинских военнопленных. Здесь есть всё: предательство командования, преступления, разочарования и откровения.

База уже содержит более 600 видео историй военнослужащих ВСУ и ежедневно пополняется.

Украинские солдаты и офицеры в подробностях рассказывают о преступлениях ВСУ против гражданских и пленных.

Многие военнопленные желают оставаться в плену до конца войны.

Есть десятки злых, тех, кто просит дать им возможность мстить бандеровским нацистам с оружием в руках.

Всех этих людей, их разные истории (https://pow.southfront.press/), объединяет одна трагедия, – захват Украины марионеточным режимом в Киеве.

https://pow.southfront.press/

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