 

Биолог Баранова рассказала, можно ли заразиться болезнью Альцгеймера

06.02.2024, 20:40, Разное
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Как сообщает издание Nature, в последнее время во всем мире фиксируется рост случаев развития болезни Альцгеймера, что, учитывая отсутствие лекарства от этого недуга, отличающегося высокой степенью эффективности, привлекает повышенное внимание общественности.

Ученые Лондонского университетского колледжа изучили истории восьми жителей Великобритании, которым в детстве делались инъекции гормона роста, полученного из гипофиза человека, причем использовались ткани умерших людей. В результате исследования была установлена связь между этими инъекциями и деменцией, начавшейся уже в сорок лет. Биолог Анча Баранова, представляющая Университет Джорджа Мейсона, высказалась по данной ситуации: «Болезнь Альцгеймера связана с накоплением в мозгу пациента амилоидных бляшек, основу которых составляет белок-предшественник амилоида.

Отметив, что некоторые заболевания, включая прионные болезни, имеют схожие механизмы развития, профессор подчеркнула, что прионные заболевания отличаются высокой степенью заразности, однако пока не установлено, передаются ли они людям.  


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