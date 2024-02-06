«Известия»: у VPN-сервисов есть множество проблемных точек

Российские пользователи столкнулись с рядом проблем и опасностей при использовании VPN-сервисов, отмечает издание “Известия”, ссылаясь на высказывания Владимира Зыкова, директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Согласно Зыкову, существует несколько способов, которыми VPN-сервисы могут нанести вред пользователям. Во-первых, приложение может получать доступ к различным данным на смартфоне, включая SMS, фотографии и геолокационные данные. Во-вторых, если обмен данными в VPN-сервисе не защищен протоколом HTTPS, разработчики могут проводить подмену контента.

Зыков также указал на возможные проблемы при использовании VPN-сервисов для доступа к банковским приложениям. Банки могут рассматривать это как потенциальную угрозу и временно блокировать доступ пользователя, чтобы обезопасить его данные.

С 1 марта 2024 года в РФ начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов. В свете этой новости также рассматривается возможность полного запрета VPN-сервисов в стране.