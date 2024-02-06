StormWall: в конце 2023 года РФ выбыла из топ-10 стран по объему DDoS-атак

В конце 2023 года РФ понизила свое место в мировом рейтинге DDoS-атак, опустившись на 12-ю строчку. Про это говорится в последнем отчете компании StormWall. В предыдущем третьем квартале РФ занимала 10-е место.

Следует отметить, что количество DDoS-атак в РФ осталось на прежнем уровне, а снижение позиции связано с ростом атак на другие страны. В тройке лидеров находятся Китай (12,6% от всех DDoS-атак), США (12,2%) и Индия (11,7%). Также в пятерке представлены Израиль (10,6%) и Франция (9,3%).

Эксперты StormWall выявили необычную активность хакеров в Израиле, где ранее доля атак не превышала 1%. Это связано с напряженной геополитической обстановкой, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Большинство атак в стране были направлены на правительственные сайты (42%), СМИ (14%) и сайты туристических компаний (12%).

Кроме того в отчете StormWall указано на увеличение интереса хакеров к арабским странам. На конец 2023 года Объединенные Арабские Эмираты заняли 10-е место с долей 4,2%, а Саудовская Аравия – 11-е место с показателем 3,4%.

Эксперты StormWall объясняют этот интерес злоумышленников экономическим ростом на Ближнем Востоке и запуском масштабных проектов в разных секторах.