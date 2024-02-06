 

StormWall: в конце 2023 года РФ выбыла из топ-10 стран по объему DDoS-атак

06.02.2024, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В конце 2023 года РФ понизила свое место в мировом рейтинге DDoS-атак, опустившись на 12-ю строчку. Про это говорится в последнем отчете компании StormWall. В предыдущем третьем квартале РФ занимала 10-е место.

Следует отметить, что количество DDoS-атак в РФ осталось на прежнем уровне, а снижение позиции связано с ростом атак на другие страны. В тройке лидеров находятся Китай (12,6% от всех DDoS-атак), США (12,2%) и Индия (11,7%). Также в пятерке представлены Израиль (10,6%) и Франция (9,3%).

Эксперты StormWall выявили необычную активность хакеров в Израиле, где ранее доля атак не превышала 1%. Это связано с напряженной геополитической обстановкой, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Большинство атак в стране были направлены на правительственные сайты (42%), СМИ (14%) и сайты туристических компаний (12%).

Кроме того в отчете StormWall указано на увеличение интереса хакеров к арабским странам. На конец 2023 года Объединенные Арабские Эмираты заняли 10-е место с долей 4,2%, а Саудовская Аравия – 11-е место с показателем 3,4%.

Эксперты StormWall объясняют этот интерес злоумышленников экономическим ростом на Ближнем Востоке и запуском масштабных проектов в разных секторах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Мнение: Конец традиционных соцсетей, продажа Яндекса и ограничение маркетплейсов

06.02 / Рупор кремлевской пропаганды: ММП (Менеджер минных полей) новый модуль для «КПО-А»

06.02 / Ученые объяснили неврологию при вирусных инфекциях реакцией иммунитета

06.02 / Уход за окрашенными волосами: 10 хитростей, которые помогут увеличить по максимуму стойкость цвета

06.02 / С одеждой той же цветовой гаммы и спортивными кроссовками: как носить широкие брюки женщинам за 50 лет (образы и комбинации)

06.02 / Мнение: О вопросе времени… Когда хуситы потопят авианосец США?

06.02 / Финские ученые посоветовали добираться до работы пешком

06.02 / Рупор кремлевской пропаганды: База видеопоказаний украинских военнопленных

06.02 / Биолог Баранова рассказала, можно ли заразиться болезнью Альцгеймера

06.02 / «Известия»: у VPN-сервисов есть множество проблемных точек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика