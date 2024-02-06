Мнение: О репарациях с России… И хочется, и колется, и Путин не велит?

Интересно смотреть на «мильон терзаний» Запада по поводу российских золотовалютных резервов. Тут прямо по русской пословице «Видит око, да зуб неймёт». Вроде — всё просто. Но иная простота хуже воровства. Ибо влечёт последствия такие, что мама не горюй!

Приходится вертеться, как уж на раскалённой сковороде.

Пока — без толку.

Примерно 300 млрд «российских» долларов вложены в активы, номинированные в #евро. Проще говоря, в гособлигации европейских стран, банковские векселя и депозиты и т.п. По большей части, кроме депозитов, они существуют в виде записей в электронном реестре депозитария Euroclear, штаб-квартира которого находится в Бельгии. Казалось бы, всего и делов-то: перепиши их на себя — своя рука владыка, — да и распоряжайся, как хочешь.

Ан, нет. Суверенные активы защищены от подобных махинаций правом и традицией. Не на 101%, но всё же. Можно вспомнить, как Англия даже в годы Крымской войны XIX века не стала конфисковывать облигации, принадлежащие российскому Минфину. Потому что долгосрочный ущерб репутации вышел бы куда больше сиюминутной выгоды от присвоения нескольких миллионов фунтов стерлингов. Или, скажем, швейцарские банки десятилетия посте Второй Мировой бережно хранили вклады нацистских бонз и активы НСДАП. Потому что, мол, «тайна вкладов». Потому что репутация — дороже.

Было, правда, несколько исключений — Ирак, Венесуэла, Филиппины. Но в первом случае «конфискованное» впоследствии вернули, пусть и в опосредованной форме инвестиций в послевоенное восстановление. Во втором идёт процесс возвращения через суды, которые Венесуэла выигрывает. В третьем удалось доказать коррупционное происхождение средств, но в итоге их тоже вернули «филиппинскому народу». И, к слову, после махинаций с «активами Хусейна» арабский капитал начал активно покидать американский рынок, что сильно озаботило боссов Уолл-Стрит и привело в итоге к компромиссному решению вложить деньги в иракскую экономику (другое дело, что заработали на этом американские подрядчики).

И вот теперь — сага о российском «мороженом», начавшаяся после 24.02.2022.

— Россию надо наказать! Давайте конфискуем её золотовалютные резервы!

— Нельзя: доверие к нашим финансовым институтам упадёт во всём мире, начнётся отток капитала, паника на биржах, кризис.

— Но надо же что-то делать! Давайте их «заморозим», а потом подумаем?

ОК. Заморозили. Дальше что?

— А давайте проработаем юридически правомочный механизм конфискации?

— Сомнительно. Но попытка не пытка.

Попробовали. Лучшие юристы Гарварда год ломали голову. Легальной схемы так и не нашли.

— Упс! Но так же нельзя! Давайте хотя бы придумаем, как наложить лапу на проценты по этим активам?

— Это уже идея получше, хотя тоже сомнительно. Но попытка не пытка.

Ещё год ломали голову. Нет, не выходит «каменный цветок». По всем законам прибыль от активов, даже «замороженных», тоже принадлежит их владельцу. И её конфискация даже на благие цели тоже подорвёт доверие инвесторов.

— Ну давайте попробуем найти совсем «схему-схему». Пусть замороженные активы станут залогом по облигациям, которые мы выпустим, чтобы финансировать Украину, а платить по ним обяжем Россию. А если она откажется — конфискуем активы как предмет залога?

— Допустим. А кто купит облигации с таким сомнительным обеспечением?

— Ну, в крайнем случае, сами выкупим, не впервой брать «мусор» на балансы наших центробанков.

— А если #Россия ответит?

— Да ну чем она тут может ответить?

— Валом судебных исков против Euroclear, против покупателей, против центробанков и т.п.

— Но он же будут рассматриваться в наших судах?

— Но ведь нужно же будет рассматривать их объективно, иначе инвесторы не поймут.

— Ладно, это как-нибудь проработаем. Ещё что?

— Ещё Россия может конфисковать активы наших компаний у себя, сочтя, что правил больше нет. И может ответить кибератаками на нашу инфраструктуру. И #Китай её тут поддержит.

— Ой! А может, ещё подумать?

«Несколько европейских чиновников предупредили, что конфискация суверенных активов РФ может вызвать ответную реакцию против европейских активов в России. И это в дополнение к предупреждениям о том, что такой шаг может запятнать репутацию Еврозоны, сделав её менее привлекательной для инвесторов. В Европе также опасаются, что Москва может подать шквал апелляций против бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранится подавляющее большинство российских резервов в Европе. «Такое учреждение как Euroclear является системным финансовым институтом… Мы должны… попытаться избежать влияния необдуманных шагов на финансовую стабильность», — настаивает министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем», — это из свежего выпуска Politico.

Короче: близок локоток, да язык короток?

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