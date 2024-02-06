Honor X8b c немерцающим экраном начал продаваться в России за 24 990 рублей

Компания Honor представила свой последний смартфон Honor X8b, который уже доступен для покупки в российских розничных и онлайн-магазинах. Главной особенностью этого устройства является его немерцающий AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с ШИМ-частотой 3240 Гц. Это позволяет уменьшить нагрузку на глаза и делает использование смартфона комфортным при низких уровнях яркости подсветки. Кроме того, экран имеет овальный вырез под 50-мегапиксельную фронтальную камеру и разрешение 2412 на 1080 пикселей, его максимальная яркость достигает 2000 нит.

Honor X8b также оборудован тройной камерой: основной сенсор с разрешением 108 МП, сенсор 5 МП с ультраширокоугольной оптикой и датчик глубины, а также макрокамерой на 2 МП. Технология Nonapixel Plus, используемая в основной камере, позволяет снимать высококачественные фотографии даже при недостаточном освещении.

Смартфон Honor X8b отличается компактными размерами, весом 166 граммов и толщиной всего 6,78 мм, что делает его одним из самых тонких устройств на рынке.

Honor X8b уже доступен для покупки в крупных российских ритейлерах, таких как “М.Видео-Эльдорадо”, DNS, МТС и другие. Цена на этот смартфон начинается с 24 990 рублей.