 

Mediascope: «ВКонтакте» достиг 73% по месячному охвату населения России

06.02.2024, 16:37, Разное
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Социальная сеть “ВКонтакте” в декабре 2023 года достигла исторического рекорда по охвату населения России, достигнув 73%. Эти цифры представлены на сайте проекта Mediascope Cross Web.

Следует отметить, что “ВКонтакте” продолжает укреплять свою позицию в качестве самой популярной социальной сети в России, им каждый месяц пользуются более 89 миллионов человек.

По данным Mediascope, в социальной сети наибольшей популярностью пользуются видео, лента новостей и лента рекомендаций.

Исследование также выявило, что на втором и третьем местах по охвату среди социальных сетей в РФ находятся Telegram (68%) и TikTok (55%), а также Одноклассники (43%).

Кроме того, исследование компании Mediascope указывает на рост доли россиян, которые ежедневно используют мессенджер Telegram, он показал прирост более чем на 20% за год.

“ВКонтакте” также провела собственное исследование о своих пользователях, его результаты показали, что средняя продолжительность дружбы россиян в социальных сетях составляет 4,5 года.


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