Рупор кремлевской пропаганды: Я кошатник

Про фронтовых котов.

Я кошатник.

Я кошатник. Это верно.

Мне, когда бываю хмур,

Успокаивает нервы

Их душевное мур-мур.

Символ дома, символ мира

И ночные сторожа.

Кто уставших нас и сирых

Согревает в блиндажах?

Даже иглы-коготочки

По-китайски лекарь наш

Колет нам по нужным точкам

Или сделает массаж.

С самой лучшей из мелодий,

С поволокой нежный взор,

Кошка вечером заводит

Свой загадочный мотор.

Нюша — бархатные уши.

Как подушечка саше

Духовитым тёплым плюшем

Прижимается к душе.

И пахнёт в землянке домом.

Ничего, что далеко,

Удивительно знакомо

Разливается покой.

Ай да киска. Ай да Нюша.

Не даёт она совет,

Но и так врачует души

Наш военный душевед.

Не узнать, что будет завтра.

Но одно я знаю лишь —

Кошка мне готовит завтрак —

Свежепойманную мышь.

Посмотрела с укоризной:

”Раз явился на войну,

То не будь таким капризным.

Ешь, солдатик, свежину”.

Я кошатник. Это правда.

Кошки чудо хороши.

Я бы им давал награду

“За спасение души”.

(с) Юрий Волк

@Master_kungfu

https://t.me/volk_007vagner – цинк

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