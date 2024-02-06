 

Рупор кремлевской пропаганды: Я кошатник

06.02.2024, 16:21, Разное
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Про фронтовых котов.

Я кошатник.

Я кошатник. Это верно.
Мне, когда бываю хмур,
Успокаивает нервы
Их душевное мур-мур.
Символ дома, символ мира
И ночные сторожа.
Кто уставших нас и сирых
Согревает в блиндажах?

Даже иглы-коготочки
По-китайски лекарь наш
Колет нам по нужным точкам
Или сделает массаж.

С самой лучшей из мелодий,
С поволокой нежный взор,
Кошка вечером заводит
Свой загадочный мотор.

Нюша — бархатные уши.
Как подушечка саше
Духовитым тёплым плюшем
Прижимается к душе.

И пахнёт в землянке домом.
Ничего, что далеко,
Удивительно знакомо
Разливается покой.

Ай да киска. Ай да Нюша.
Не даёт она совет,
Но и так врачует души
Наш военный душевед.

Не узнать, что будет завтра.
Но одно я знаю лишь —
Кошка мне готовит завтрак —
Свежепойманную мышь.

Посмотрела с укоризной:
”Раз явился на войну,
То не будь таким капризным.
Ешь, солдатик, свежину”.

Я кошатник. Это правда.
Кошки чудо хороши.
Я бы им давал награду
“За спасение души”.

(с) Юрий Волк
@Master_kungfu

https://t.me/volk_007vagner – цинк

Источник: Colonel Cassad


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