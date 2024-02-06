Мнение: «Геймеры привыкли… владеть своими играми. Это должно измениться»

Самым богатым человеком мира когда-то был Билл Гейтс. Потом его сместили с верхней строчки, и мы постепенно отвыкли от мысли, что он богат. Вместе с тем, у него сейчас 140 млрд долларов, а у его коллеги из Микрософт, Стива Балмера, 130 млрд долларов (ссылка). При этом Билл Гейтс останется богатым даже после ожидаемого краха США, так как он давно уже скупает земли. Миллиардеру принадлежит около 1000 квадратных километров сельскохозяйственных земель в США, он самый крупный частный фермер в стране (ссылка).

Было бы странно, если бы Билл Гейтс не скупал земли, золото или тому подобную страховку от апокалипсиса, так как он состоит в так называемом «Хорошем клубе» вместе с Джорджем Соросом и прочими спонсорами повесточки. Если вы поджигаете общий дом, логично озаботиться противогазом и прочими средствами спасения для себя лично.

Впрочем, сегодня я не об этом. Источник богатства Билла Гейтса и Стива Балмера — корпорация Микрософт, когда-то начинавшаяся «в гараже», а ныне имеющая капитализацию в 3 триллиона долларов и 200 тысяч сотрудников. О Микрософт привыкли думать, как о серьёзном бизнесе, который занимается скучными делами: операционные системы, сервера, электронные таблицы, вот это всё. Однако, как я много раз предупреждал, времена изменились. На компьютерных играх Микрософт уже зарабатывает больше, чем на Виндоуз (ссылка). Пока что игры ещё не стали главным направлением корпорации, однако к этому всё постепенно и идёт. Мировой рынок видеоигр стабильно растёт из года в год, при этом задел для роста остаётся огромным, так как прогресс в индустрии не останавливается. Футбол, к примеру, остаётся примерно тем же футболом, что и 50 лет назад — за исключением косметических изменений типа более удобных кроссовок или продвинутых систем слежения за мячом. Игры, напротив, показали огромный прогресс даже за последние 10 лет.

Ещё одна причина, по которой основанная Биллом Гейтсом корпорация так плотно взялась за видеоигры, может заключаться в повесточке. Представитель Убисофт, к примеру, недавно заявил в скандальном интервью, что игроки должны не владеть своими играми, а брать их в аренду. Цитирую (ссылка):

Представитель Ubisoft не скрывает, что геймеры всё ещё покупают игры. Он считает, что геймеры должны чувствовать себя комфортно, «не владея своей игрой»:

«Мы заметили, что геймеры привыкли, подобно DVD-дискам, владеть своими играми. Это должно измениться. Они привыкли к тому, что у них нет коллекции CD или DVD. Эта трансформация происходит немного медленнее. Когда геймеры привыкнут … они не потеряют прогресс. Если вы возобновите игру, прогресс останется. Его не удалят. Вы не потеряете то, что накопили в игре, или свою приверженность игре. Так что нужно смириться с тем, что вы не владеете игрой».

Несложно заметить, что это адаптированный давосский лозунг: «вы не будете ничем владеть, и вы будете счастливы». Или, точнее, лозунг марксистский, так как ничем не владеет у нас пролетариат. В СССР проводили по этому принципу коллективизацию, массово конвертируя крестьян — мелкобуржуазный элемент — в пролетариев-колхозников, у которых не было ни своей земли, ни своего скота.

Пожалуй, всё это в наших интересах. Спасибо Спецоперации, Биллу Гейтсу и компании стало значительно сложнее влиять на Россию. В Китае от американской повесточки тоже с переменным успехом отбиваются. Если же сами США превратятся в страну радужного пролетариата, живущего в арендованных коммуналках и тратящего всю зарплату на многочисленные подписки, мы от этого только выиграем: марксизм неизбежно ведёт к бедности, а чем меньше у США будет ресурсов, тем реже они будут вмешиваться в чужие дела.